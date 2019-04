Ble avskiltet som spiss i vinter – nå er Børven toppscorer

«Ser om me finne oss ein liten krok ein plass, ikkje gira på ein plass med masse folk.»

SMS-en fra Torgeir Børven vitner om en mann som ikke akkurat soler seg i glansen av å trone øverst på toppscorerlista i Eliteserien.

27-åringen fra Øystese står med fire mål på tre kamper for Odd denne sesongen. Og den foreløpig siste fulltrefferen - hjemme mot Kristiansund - er kanskje det beste eksemplet på at den er en topptrimmet utgave av Børven vi ser om dagen.

Lenge siden gjennombruddet

Han spurtet helt fra egen 16-meter, over hele banen og inn i gjestenes boks, før han iskaldt chippet ballen over en utrusende Sean McDermott i KBK-målet.

– Jeg så en reprise av det, og jeg ser nesten rask ut. Det har vel ikke skjedd før. Det er kjekt å se sånne bilder, tre spillere som virkelig vil. Det kjennes godt å sette ballen i mål etter en sånn kontring, sier Børven når han setter seg ned med TV 2 på Skien Brygge.

Det er kanskje litt mer folk i området enn Børven setter pris på. Men bortsett fra noen tilrop fra lagkameratene Sander Svendsen og Fredrik Oldrup Jensen - som sitter på en uteservering et steinkast unna - får Eliteseriens toppscorer sitte i fred.

– Er det ikke deilig med litt oppmerksomhet når det går så bra, da?

– Nei, jeg klarer meg fint uten, egentlig. Det var litt mer stas da jeg slo gjennom som unggutt, sier han.

Det er faktisk ti år siden han scoret sitt første eliteseriemål, i debuten borte mot Brann. Forventningene til Børven var skyhøye, men karrieren har ikke tatt skikkelig fyr.

Sleit med selvtilliten

Til det har skadeoppholdene blitt for lange og hyppige. I tillegg sleit Børven med selvtilliten da han fikk sjansen i Twente.

– Det var veldig moro og lærerikt og være en del av en så stor klubb. Det ble ikke helt som jeg tenkte. Jeg fikk litt skader, og hadde ikke hodet helt på plass i den perioden. Det ble litt mye tenking og fokus andre steder. Det er sånt som er litt kjipt å tenke på nå.

– Hva slags tanker hadde du?

– Når du først får sjanse, føler du at du MÅ prestere. Du begynner å tenke konsekvenser. Sånt skaper bare stress, du klarer ikke roe ned, slappe av og tenke at det er en grunn til at du ble hentet. Sånt gjør noe med selvtilliten, forklarer Børven.