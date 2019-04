Klokken 18.51 gikk brannalarmen i den ærverdige Notre-Dame-katedralen. Inne i kirken var det flere uerstattelige kunstskatter og kunstverk, og mange fryktet at alt ville gå tapt da flammene sto ut av taket.

Men over 400 brannmenn jobbet iherdig for å redde de umistelige skattene.

Blant disse var brannmannen og kapellanen som blir identifisert som Jean-Marc Fournier av flere medier.

– Tusen takk!

Ifølge den franske journalisten Etienne Loraillère, løp han inn i den brennende katedralen for å redde blant annet tornekronen, som Jesus angivelig bar før han ble korsfestet.

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

Nå hylles han som en helt, og på sosiale medier er det flere som mener at han burde bli utnevnt til helgen.

«Tusen takk Fr. Fournier for at du reddet tornekronen. Måtte du bli belønnet av Gud!», skriver Andrea Gianna Liceaga på Twitter.

«Tusen takk for ditt mot! Takk til alle de andre brannmennene også. Måtte Gud være med dere alle», skriver en annen.

– Viste ingen redsel

Også Fournier sine kolleger hyller innsatsen til kapellanen.

TORNEKRONEN: Jesus bar angivelig denne tornekronen da han ble korsfestet. Foto: Philippe Wojazer

– Han er en fullkommen helt. Han viste ingen redsel, og gikk rett inn til kunstskattene og sørget for at de ble reddet, sier en kollega til Sky News.

Brannmannen er i 50-årene og startet sin karrière som prest i Tyskland, men flyttet senere til Frankrike. I 2004 jobbet han med de franske styrkene i Afghanistan, hvor han overlevde et angrep der ti soldater mistet livet.

Dette er imidlertid ikke første gangen han omtales som en helt. Under terrorangrepet i Paris i 2015, stormet han inn i konsertlokalet Bataclan for å bistå de skadde. 89 personer ble drept, og 300 ble skadd.

Påtalemyndigheten i Paris opplyste tirsdag formiddag at de ikke har funnet bevis for ildspåsettelse på stedet, og at de etterforsker brannen som en ulykke.