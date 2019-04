Påsken er her, og for mange av de som ikke allerede har fått fri, er fridagene like rundt hjørnet.

Over Norge, Sverige og Finland henger det i disse dager et høytrykk, og dette høytrykket bringer med seg svært godt vær.

– Tirsdag er det fint vær, med klar himmel og høye temperaturer, i stort sett hele landet, bortsett fra litt skyer noen steder i Finnmark, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til TV 2.

Varmt i sør

I Sør-Norge vil det klare været bringe med seg svært høye temperaturer.

– Det vil bli så varmt som 15-18 grader. Det kommer til å holde seg sånn skjærtorsdag, langfredag og inn i påskehelga. Det kan være det holder seg så langt som til 2. påskedag, sier Krogsæter.

Det vil derimot komme et skifte på et eller annet tidspunkt.

– Det kommer ikke til å holde seg stort lenger enn til over påske, men det blir fint påskevær, sier han.

Raskere skifte i nord

Også i Nord-Norge er det stort sett fint, klart og varmt vær tirsdag.

– Dette kommer til å holde seg onsdag, men så vil det komme et skifte, enten sent torsdag eller tidlig fredag. Da vil det bli en del regn i Nordland og Troms, sier meteorologen.

I Midt-Norge er prognosene gode, og her mener Krogsæter at været kan holde seg helt fram til lørdag eller søndag.

– Det er litt vanskelig å si når væromslaget vil komme her, sier han.

Påskeføret

Den siste tiden har det fremdeles vært kaldt om natten. Dette har ført til at skiføret har holdt seg.

Dette kan derimot snu.

– Mot helgen vil det nok bli plussgrader mange steder om natten. Da kan snøen smelte, og det kan ødelegge skiføret, sier han.

Han sier også at det fra mandag av kan bli riktig så ubehagelig vær mange steder.

– Det kan bli kuling og komme snø flere steder i fjellene, noe som kan påvirke kjøreforholdene, men det er for tidlig å si noe sikkert enda. Det kan være det vil være lurt å reise hjem fra fjellet allerede søndag, sier han.