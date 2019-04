Hva med å sette litt farge på tilværelsen? For eksempel ved å velge en gul bruktbil. Det passer jo ekstra godt nå i påsken. Men selvfølgelig ikke bare da. For ærlig talt – er det ikke nok sorte, hvite, grå og sølvgrå biler på norske veier nå?

Vi mener i alle fall det. Det er jo stort sett de nevnte fargene som ofte velges når vi nordmenn kjøper ny bil. Vi vil gjerne ha ny og fin bil, med masse utstyr. Men vi vil ikke at den skal synes. Er ikke det litt rart?

Visste du forresten at sort, hvit og grå ikke er farger i det hele tatt?

Forklaringen er noe slikt som: Svart reflekterer ingen farger og hvit reflekterer alle farger. Altså er de ikke noen farger i seg selv, men tilhører hver sin ytterlighet i grå-skalaen. Det sier i alle fall de som skjønner seg på slikt.

For vi skal være de første til å innrømme at vi ikke hadde all verdens håp om mange treff når vi gikk inn på finn.no og brommarked.no og søkte på gule bruktbiler. Men jammen poppet det opp overraskende mange...

Her finnes det virkelig noe for enhver smak og i alle mulige prisklasser. Kanskje vi nordmenn ikke er så feige til å velge farge som ryktene skal ha det til. En ekstra og hyggelig ting: I og med at mange nok ser på gult som en litt ukurant bilfarge, er også prisene hyggelige. Her kan du i mange tilfeller spare mye penger, sammenlignet med akkurat samme bil i en annen farge.

Her er noen av de påskegule bilene vi fant:

2012 Peugeot iOn. Kr. 74.900,-

Liten og nesten formet som et påskeegg. Faksimile fra Finn.

Se hele annonsen og alle bildene her:

I disse elbil-tider kan vi jo slå et lite slag for denne veldig gule og elektriske Peugeot iOn. En 2012-modell som kun har gått snaue 30.000 kilometer og som har komplett servicehistorikk.

Noen kruttønne er den ikke med sine 67 hestekrefter, men liten og relativt lav vekt, til elbil å være, så skal den ha en rekkevidde på rundt 150 kilometer. Ikke helt Tesla-nivå, men dette var jo en av de første litt ordentlige elbilene som entret markedet, og utviklingen har gått styggfort på området.

Bilen er forresten trilling med Citroen C-Zero og Mitsubishi i-Miev og kom den gangen Think, Buddy og Reva var de som regjerte i kollektivfeltet mellom busser og drosjer...

Til småkjøring og bykjøring bør vel den lille gule bilen fortsatt duge.

2002 Porsche 911/996 Turbo. Kr. 569.000,-

Gul og tøff, dette er Porsche som skiller seg ut. Faksimile fra Broommarked.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Synes du den lille elbilen over blir litt tam, kan kanskje denne Porsche 996 Turboen være noe? Med 420 hestekrefter og manuelt gir kan vi garantere høy morofaktor! Med TecHart sportseksos bør det ligge an til gåsehud-faktor av motorlyden også.

Dessuten er bilen en 2002-modell, det vi si utgaven med facelift, hvilket heller ikke trekker ned. Men som så ofte før – smaker det, så koster det. 569.000 er det Avetti Motor utenfor Stavanger ber om for denne skjønnheten som har gått 135.000 kilometer.

Bilen er betydelig påkostet den senere tid med blant annet oppgradert hjuloppheng. En fantastisk bil å kjøre står det i annonsen. Det er vel liten grunn til å tvile på nettopp det...

2009, Mini Cooper cabriolet. Kr. 112.700

Gul MIni blir aldri feil! Faksimile fra Finn.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Kanskje liker de gule biler ekstra godt i Stavanger. For akkurat som Porschen over er også denne Mini Cooper Cabrioleten til salgs i oljebyen.

Lite er vel deiligere nå som snøen smelter og kvikksølvet i gradestokken igjen stiger – enn å fare bortover landeveien i en liten, snerten cabriolet med vind i håret og favorittmusikken på stereoanlegget?

2009-modellen er nylig EU-godkjent, har nye dekk og den har heller ikke kjørt mer enn 65.000 kilometer. Dessuten er den lille, gule takløse tassen godt utstyrt også.

Motoren er en 1,6-liters bensinmaskin på 120 hestekrefter. Dessuten byr Mini på morsomme kjøreegenskaper. Det er nok helt riktig tidspunkt å selge denne på nå!

2016 Audi TTS. kr. 579.000

Audi TT er et ekte designikon. Og denne skiller seg ekstra ut. Faksimile fra Broommarked.

Se hele annonsen og alle bildene her:

Det er ikke bare eldre bruktbiler som er gule. Det er denne 2016-modellen Audi TTS et godt bevis på. Selv om de fleste solgte av disse også er sorte og grå, så finnes de i både rødt, oransje og altså gult!

Den snertne coupeen bryr på en 2-liters motor, 310 hissige hestekrefter, S-tronic automatgir, quattro firehjulsdrift og adaptivt understell. Dessuten er den godt utstyrt med blant annet utvidet skinn-pakke og stor Bang & Olufsen stereo, bare for å nevne et par ting.

Snaut 30.000 kilometer er klokket inn på telleverket og prisen er satt til 579.000 kroner. Nybilprisen var fra cirka 800.000 – før utstyr. Med utstyr, tipper vi denne nærmet seg millionen. Så her snakker vi nesten halv pris etter tre år.

Vi gjør oppmerksom på at broommarked.no og broom.no har samme eier.

Les også: De fleste nordmenn kjøper bil uten farge

Video: Sjekk ut hva Audi har funnet på her