– Det tar nok noen måneder og opp mot et år før det skjer, sier Ola Kaldager til NTB.

Frode Berg (63) ble tirsdag dømt til 14 års fengsel for spionasje i byretten i Moskva. Hans russiske forsvarer Ilja Novikov har varslet at de ikke vil anke dommen mot Berg.

Benådingssøknaden vil bli sendt straks dommen er rettskraftig, om 14 dager, sier Bergs norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Ifølge Novikov er det verste som kan skje, at benådningssøknaden avvises.

– Da kan Berg bli overført til et fengsel i Sibir. Selv transporten er vanskelig å overleve, sier han.

Tror benådningssøknad avslås

Kaldager tror det er en risiko for at benådningssøknaden avslås i første omgang.

– Men det vil ikke si at man ikke kan benåde ham senere, sier etterretningseksperten. Kaldager ledet i ti år den norske etterretningsgruppen E14.

Han tror russiske myndigheter har behov for å markere at de ikke aksepterer spionasje.

– Russland har hatt såpass mye prestisje i denne saken, med rettssaken blant annet, så de kommer ikke bare til å sende han hjem nå, sier Kaldager.

Han mener norske myndigheter må tilby Russland noe for å få Berg utlevert.

– Det skal gås en del kanossagang fra norsk side. Norge må tilby noe, det er det ikke tvil om. Norske myndigheter skal nok få legge seg langflate opptil flere ganger.

Han tror Bergs helsetilstand vil brukes som en årsak for å sende ham til Norge.

Mulig utleveringsavtale

Kaldager nevner også sanksjonene Vesten har innført mot Russland og en utveksling med russere som sitter fengslet i ulike NATO-land som mulige områder hvor Norge kan tilby Russland noe.

Av disse alternativene har han mest tro på det siste – at en russisk fange utleveres i bytte mot Berg. Det er en felles interesse i NATO av at det drives etterretning mot Russland, påpeker Kaldager.

– Det sitter blant annet en del russiske fanger i ulike NATO-land i Baltikum. Disse landene føler seg kanskje spesielt truet av Russland og er interessert i at det drives etterretning. Her er det en mulighet for utvekslingsavtale, tror Kaldager.

