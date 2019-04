Nils-Ingar «Nilsi» Aadne (36) var samboer med den tidligere langrennsløperen Ida Eide som døde brått i september da hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim i september.

Hun ble bare 30 år gammel.

– Jeg tenker mange ganger at det er helt absurd. For det første er det absurd at hun plutselig forsvant, og at vi da bare skal fortsette uten henne, sier han i TV-serien Påskereisen som går på på TV 2 fredag klokken 20.00.

Fokuserer på det som er igjen

Komikeren forteller at savnet er konstant, men at sorgen kommer i bølger.

– Jeg jobber meg ut av det. Det handler litt om å komme tilbake til livet. Å bruke tid på det man syns er bra, som for meg er scene og ski, som jeg fyller livet mitt med.

Selv om Nilsi jobber med at hverdagen skal normaliseres igjen, har det ikke alltid vært lett for ham å tenke i de baner.

– I starten var det veldig vanskelig å se fremover. Det ble ikke slik det skulle. Det var selvfølgelig veldig vanskelig i starten, men etterhvert kunne man se at det er noe igjen her i livet. Jeg prøvde å være rasjonell og bevisst på at det er jo her, ikke gi slipp på det.

Lurer på hva kjæresten hadde tenkt

Videre forteller 36-åringen at han ofte grubler over hva kjæreste hadde tenkt om at de etterlatte bare må fortsette med livet.

Av og til kan han smile av tanken på at hun følger med på hva de driver med.

– Jeg kan tenke: Dette ville hun syns var rart. At vi surrer på her uten henne.

