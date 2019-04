Hendelsen skjedde på kjøpesenteret Mall of America i delstaten Minnesota på fredag.

Ifølge CBS News har mannen fortalt politiet at han var sint over å ha blitt avvist av kvinner, og at han «var på jakt etter noen å drepe», da han dro på kjøpesenteret i forrige uke.

Mannen er navngitt som Emmanuel Aranda.

Falt 12 meter

Gutten sin mor har fortalt at hun var på kjøpesenteret med sønnen og en gruppe andre mennesker, da Aranda plutselig kom gående opp til dem.

Hun spurte mannen om de sto i veien for ham, og om de skulle flytte seg, da Aranda uten forvarsel løftet barnet opp og kastet han utfor balkongen fra tredje etasje.

Gutten falt over 12 meter, og ble hastet til sykehus med hodeskader og flere brekte ben. Han ligger nå innlagt og kjempet for livet sitt.

Pågrepet av politiet

Mannen rømte fra stedet, men politiet pågrep han på en togstasjon like i nærheten. Til politiet fortalte Aranda at han hadde tenkt å drepe en voksen, men at han valgte et barn istedet.

«Den siktede fortalte at han ofte pleide å komme til kjøpesenteret, og at han flere ganger hadde forsøkt å prate med kvinner. Men gang på gang opplevde han å bli avvist, og dette førte til at han ble aggressiv», står det i en politirapport ifølge CBS.

Den 24 år gamle mannen har vært i politiets søkelys en rekke ganger, blant annet for overgrep og trusler. Rettsdokumenter viser også at han har blitt pålagt å gjennomgå psykologiske evalueringer etter de tidligere hendelsene.

Det er ventet at Aranda vil møte i retten for første gang tirsdag ettermiddag. CBS Minnesota skriver at påtalemyndigheten vil legge ned påstand på to millioner i kausjon.

Innsamlingsaksjon

En GoFundMe page har blitt opprettet for gutten som heter Landen. Foreløpig har det kommet inn over 600.000 dollar, noe som tilsvarer over fire millioner norske kroner.

– Landen er den snilleste og søteste femåringen du noen gang kommer til å møte og får alle rundt seg til å smile, skriver Noah Hanneman, mannen bak innsamlingsaksjonen.

På GoFundMe-siden skriver Hannan på vegne av familien at de er takknemlige for all støtten og kjærligheten de har mottatt.

– Tilstanden til Landen har forandret seg lite de siste dagene, men vi håper å få noen gode nyheter snart, skriver han videre.