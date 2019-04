Adducci tok ut 85.000 dollar, «alt jeg eide som jeg hadde råd til å tape», tok det til et kasino i Las Vegas og satte det på at Tiger Woods ville vinne sin første majortittel på over 10 år nettopp i helgens US Masters. Overfor Golf Digest hevder Adducci at det er første gang han har satt penger på en idrettsbegivenhet.

– Jeg er en ansvarlig fyr, men jeg følte at det var forutbestemt at Tiger kom til å vinne, sier han til golfnettstedet.

Adducci er ikke fremmed for risikable investeringer. Han tjener sine penger på aksjehandel, men han har ikke vært bare heldig med sine pengeplasseringer. Han hevder at han sliter med boliglån, to studielån og to billån, og på vei til kasinoet der han plasserte sitt historiske veddemål delte han bil på taxitjenesten Lyft med en mor og hennes barn «for å spare to dollar».

To kasinoer avslo å ta imot veddemålet, men det tredje lot ham gjøre det til 15 i odds. Utbetalingen på 1,275 millioner dollar er en av de største noensinne på et enkelt veddemål.

Adducci sier til Golf Digest at han fulgte siste runde i US Masters på en 23 tommes TV i foreldrenes hjem i Wisconsin sammen med sin 82-årige far. Han måtte gi kona oppdateringer via tekstmelding fordi paret ikke har kabel-TV i sitt eget hjem.

Han forteller at han følte seg som et nervevrak da Tiger Woods var tre slag bak teten etter en bogey på 5. hull, men bedyrer at han aldri mistet troen.

– Jeg besluttet meg for å gjøre det for en måned siden. Jeg har fulgt Tiger i de siste turneringene og følte at ting begynte å gå hans vei. At dette skulle bli hans første majortittel med barna til stede bidro til at jeg ble overbevist om at han kom til å vinne, forteller Adducci.

Kona hans hadde ikke uventet innvendinger da han fortalte om sin hensikt.

– Men hun sa til meg: «Jeg kan ikke hindre deg, for jeg ville aldri tilgi meg selv dersom han vinner».

Nå kommer ekteparet til å kvitte seg med det meste av gjelden, og investere i ny dør til garasjen.

– Min bakgrunn er i finansmarkedet, og det meste av pengene vil plasseres der, sier Adducci til Golf Digest.

