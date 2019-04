Giggs: – Det er en del av historien og noe som ligger i klubbens DNA

Den nåværende walisiske landslagssjefen poengterer imidlertid at det rent mannskapsmessig i utgangspunktet bør være jevnere nå. Til PSG-oppgjøret var Paul Pogba ute med karantene, og i tillegg manglet flere viktige spillere med skade.

TV 2-EKSPERT: Ryan Giggs er spent på å følge gamleklubben tirsdag. Foto: Jan-Petter Dahl, Tv 2

– Det er bare å se på hvordan den kampen ble avsluttet. Da var McTominay, Pereira og Greenwood på banen. Det var utrolig å se på det laget som avsluttet den kampen, og det var et fantastisk resultat i lys av skadene og karantenene. Nå har vi Pogba og flere andre spillere tilbake, og det er mer eller mindre mulig å stille toppet lag. Samtidig så vil det være utrolig om det går, fordi vi spiller mot Barcelona, sier Giggs.

Drar parallell til semifinalen i 1999

Han intervjues på telefonen fra Barcelona forut for en ettermiddag og kveld der han selv skal være del av TV 2s sendinger. Vekslingen mellom «de» og «vi» om gamleklubben er påfallende, og Giggs drar parallellen til den eventyrlige 1998/99-sesongen. På spørsmål om hva United må gjøre for å vinne tirsdag kveld, henter han frem semifinalen fra den gang fra minneboken. United hadde spilt 1-1 hjemme mot Juventus, og dro til Torino med et meget tøft utgangspunkt.

– De må score mål. Det er hovedpoenget. Jeg føler det er på samme måten som da vi dro til bortekampen mot Juventus i 1999. Vi visste at vi måtte score to mål, og selv da de scoret, måtte vi score to. Det handlet om ikke å få panikk, selv om vi havner under 0-1. Vi vil få en god start, og det vil gjøre dem nervøse. Og får vi to mål, må Barcelona score to, siden bortemålene i Europa er så viktige, forteller Giggs.

Den gang scoret Juventus ikke bare ett, men to tidlige mål, før scoringer av Roy Keane, Dwight Yorke og Andrew Cole sikret 3-2-seier og ett av de mest ikoniske europacup-øyeblikk i Manchester United-historien. TV 2s ekspert tror dette kan overgås tirsdag, og mener det handler om å sette standarden fra første fløytestøt.

– Det første angrepet i kampen er nøkkelen. Kan du skape en sjanse, og gjøre hjemmelaget og supporterne nervøse, er tonen satt. Jeg husker det selv fra kamper på Old Trafford, der motstanderne gikk rett i strupen på oss og angrep. «Åja, dette kan bli tøft. Vi kan få kamp her», tenkte man da. Så det handler om å vise at man er en trussel, sette dem under press og ødelegge pasningsrytmen deres.

– Barcelona er ikke det laget de var for fem år siden, men selvsagt er de fremdeles et godt lag, med en sentrallinje med Pique, Busquets og Messi. Det kommer ikke til å bli enkelt, og vi må spille den perfekte kamp. Så husker vi tilbake til PSG-kampen at alle målene egentlig var tabber fra dem, så det handler også om å utnytte feil hos motstanderen. Jeg klarer ikke å se hvorfor vi ikke skal kunne gjøre det, sier Giggs.

Tror PSG-kampen kan gi mer troen på et mirakel

Forrige uke vant Barcelona 1-0 på Old Trafford etter et øyeblikks magi av et samspill mellom Lionel Messi og Luis Suárez, men til tross for at katalanerne stort sett kontrollerte kampen, mener Giggs at det finnes svakheter som går an å utnytte.

– Jeg er veldig spent. Helt ærlig, så vet man jo aldri hva som kan skje. Etter den første kampen var jeg skuffet, for Barcelona var ikke så enorme som de har vært og kunne vært. Man dro hjem og var litt skuffet fordi man misbrukte en sjanse til å gjøre det bedre. I tillegg er jeg spent fordi vi har vært bedre på bortebane. Og i forrige runde mot PSG, så gjorde vi det umulige. Ingen kunne tro at vi skulle klare det, men det gikk, sier Giggs.

Mimrer om egne møter: – Vi fikk virkelig gjennomgå

Selv har han møtt katalanerne fire ganger, og vet hvilke ekstraordinære krefter storklubben har hatt for vane å stable på beina. To finaletap i Champions League i 2009 og 2011 står sterkt i minnet hos de fleste, men selv minnes Giggs også gruppespillkampen i 1994/95 fra den negative enden av skalaen og Paul Scholes' matchvinnerscoring fra semifinalen i 2008.

– Jeg har gode minner og forferdelige minner fra kamper mot dem. Jeg husker første gang på Camp Nou. Vi tapte 0-4 mot et Barcelona-lag med Koeman, Stoichkov og Romaria. Vi fikk virkelig gjennomgå. Og så har jeg fantastiske minner, som da «Scholesy» scoret mot dem i 2008. Jeg har aldri hørt et så høyt lydnivå på Old Trafford som de siste ti minuttene av den kampen. Det har vært mange store kamper, og felles for dem har alltid vært at de har hatt store enkeltspillere. Helt fra Romario til Messi, mimrer han.

Tirsdag står Giggs langs Camp Nou-gresset sammen med TV 2s team, mens tidligere lagkamerat Ole Gunnar Solskjær er ansvarlig for å skulle konstruere et nytt Manchester United-eventyr. Giggs tror kameraten har det som skal til for å kunne klare det.

– Managere er akkurat som spillere, og det handler mye om selvtillit. Nå vet Ole at han skal være manager de neste tre årene, og han kan planlegge for fremtiden. Samtidig så vil han ha mye selvtillit etter det som skjedde i Paris. Jeg tror ikke noen kunne se det skje, og det er noe han vil ha lært mye av, sier Giggs.

Se Se Barcelona – Manchester United fra 20.00 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1