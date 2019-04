Ingrid Marie (37) spiste sin egen morkake: – Det var blodig og uvant, men det var helt fantastisk

I 2015 konkluderte forskere ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago at det ikke finnes nok bevis for å kunne påstå at morkaken gir nybakte mødre helsemessige fordeler.

Konklusjonen kom i kjølvannet av en omfattende analyse av eksisterende dyre- og menneskelige studier som omhandlet morkaken.

Avfallsprodukt og tungmetaller

I 2017 advarte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om at det å spise morkaken kan være skadelig for både mor og barn, etter at en mor og babyen hennes fikk streptokokker etter at mor hadde spist en morkake i pilleform.

Samme år advarte medisinprofessor Alex Farr ved det medisinske universitetet i Wien mot morkakespising.

«Fra et medisinsk ståsted er morkaken et avfallsprodukt», skrev han i «Dangerous trend: The placenta is not suitable as a 'superfood'», som ble publisert i American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Farr uttalte at han ikke ser noen helsefordeler med morkaken, ettersom den inneholder lite næring og store mengder tungmetaller:

«Tvert imot er de antatte næringsstoffene som jern, selen og sink ikke til stede i tilstrekkelige konsentrasjoner i morkaken. Imidlertid hadde det samlet seg høye konsentrasjoner av tungmetaller i morkaken under graviditeten».