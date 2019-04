Amerikanske Brandon Jenner spilte mandag denne uken for et fullsatt tak på hotellet The Thief i Oslo.

For de fleste er han mer kjent for å være broren til Kendall og Kylie Jenner, og sønn av Caitlyn Jenner, fremfor musikken.

Se God kveld Norges intervju med Jenner i videovinduet øverst i saken.

Reality-kjendis

Jenner har figurert i flere av de tidligere sesongene av Keeping Up with the Kardashians, da som stebroren til Khloe, Kourtney og Kim Kardashian.

Den siste tiden har han hold seg borte fra rampelyset, og konsentrert seg om musikken.

I september ble det derimot store oppslag i amerikanske medier da han og Leah Jenner skilte lag etter 14 år.

Bruce Jenner, nå Caitlyn, sammen med sønnen Brandon Jenner. Foto: Stella Pictures

Paret giftet seg i 2012, og sammen hadde de bandet «Brandon and Leah». Duoen ga ut sin siste EP sammen i 2014. Året etter fikk de datteren Eva James Jenner.

Bekrefter nytt forhold

I mars begynte internasjonal presse å spekulere i om reality-kjendisen hadde funnet kjærligheten i Caylay Stoker, etter at sistnevnte delte et bilde på Instagram.

Til God kveld Norge bekrefter Jenner nå romanseryktene.

– Er det noe sannhet i ryktene?

– Ja, jeg har møtt en jente den siste tiden. Hun er fantastisk, og jeg er virkelig lykkelig nå. Jeg er på et bra sted i livet, og jeg føler meg veldig bra, svarer Jenner før han også bekrefter at det er Stoker det er snakk om.

– Vi koser oss i hverandres selskap.

Brandon Jenner snakker om musikken, oppveksten, forholdet til Caitlyn og resten av familien i ett større intervju med God kveld Norge over påske.