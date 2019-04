Toppserie-profiler kritiserer nivået på dommerne

– De beste må dømme de beste

Både Natvik og Hansen etterlyser profesjonalisering blant pipeblåserne på det høyeste nivået. Kvinnefotballen har tatt mange steg de siste årene, og Natvik mener at dommerne ikke henger med på utviklingen. Det etterlatte inntrykket hos han er at det er for mange uerfarne dommere.

– Når jeg har diskutert med mine kompanjonger og fotballfolk i Toppserien, har svaret vært at «sånn er det, og sånn er det blitt». Alle har latt det flyte litt av gårde. Det er standarden, sier Natvik.

I Røa er trener Geir Nordby enig i at nivået ikke har endret seg blant dommerne de siste årene. Han mener at det er for lite stabilitet i dømmingen.

– Min kjepphest er at de beste divisjonene må ha de beste dommerne. Jeg vet at det er gode kvinnelige dommere, og at det er gode mannlige dommere. Kjønn spiller ingen rolle, sier Nordby.

ETTERLYSER EN KLARER LINJE: Geir Nordby mener at dommerne varierer for mye i Toppserien. Foto: Borgen, Ørn E.

I Kolbotn understreker Hansen at hun ikke kan uttale seg om prestasjonene til de øvrige dommerne i Toppserien utover de tre hun har vært borti denne sesongen.

– Det er blitt etterlyst et høyere nivå på dommerne. Jeg håper at de kan følge trenden vi nå setter og at profesjonalisering kan komme sterkere og sterkere. Det er nødvendig at dommerne er med på reisen, men nå føler jeg ikke at de er med. De jeg har opplevd så langt i sesongen, har ikke vært gode nok, sier Hansen.

– Har ikke fulgt med i timen

Dommersjef Terje Hauge liker dårlig at frustrasjonen blir luftet i media. Han stiller seg også undrende til uttalelsen til Natvik om at dommernes nivå ikke samsvarer med nivået på ligaen.

– Det får han stå for selv. Vi forholder oss ikke til slike sitater som dette. Jeg håper at de ringer forbundet når de er misfornøyde, og ikke tar det gjennom media, sier Hauge, som også reagerer på påstandene om at nivået ikke er blitt bedre.

POSITIV: Terje Hauge mener at de kvinnelige fotballdommerne har et stort potensial. Foto: Pedersen, Terje

– Da har de ikke fulgt med i timen. Det er har skjedd mye de siste tre årene. Jeg var faktisk hos Arna-Bjørnar for tre år siden og diskuterte det samme temaet.

For øyeblikket er det ni kvinnelige toppdommere i Norge, og NFF har de senere årene rustet opp og gått inn for en satsing på å få frem flere dommere på kvinnesiden. Om man ser bort fra de fysiske kravene, er kravene til kvinnene de samme som til herrene. Hauge maner til tålmodighet.

– Vi er inne i et generasjonsskifte. Vi har et ungt mannskap. I dag er vi ni kvinnelige dommere, så antall kamper i snitt har gått opp, sier Hauge.

Kvinneløft i NFF

I NFF har man etter dialog med klubbene gått tilbake på kravet om at kun kvinnelige dommere skal dømme i Toppserien. Dersom man ikke er klar for nivået i dag, blir dommere fra Post Nord-ligaen satt inn. Allerede i neste runde er to menn satt opp som dommere i Toppserien.

– Vi må løfte blikket og se på alle kampene og rapportene, ikke bare én avgjørelse. Vi vet at det er høy kvalitet, men det er unge jenter som må få erfaring. Jeg er overbevist om at med god skolering, så kommer disse jentene til å bli veldig bra om vi har dem i gruppen over lang tid. Da må klubbene være med på samspillet og ikke ta det i media. VI er opptatt av å lage et godt konsept for Toppserien, sier Hauge.

Mens det totalt er 2750 herredommere, har tallet på kvinnesiden steget fra 113 til 160. Bare én kvinne dømmer på de tre øverste herrenivåene.

Det gjøres likevel fremskritt, og NFF har tro på at satsingen vil bære frukter. I tillegg til løpet en dommer må gå for å komme seg på toppnivå, er det blant annet ansatt en fysisk trener, Gitte Madsen-Kaarød, som følger opp dommerne i hverdagen. NFF har også tatt over oppgaven med å oppnevne dommere til kamper i 1. divisjon. Samtidig jobber de kvinnelige og mannlige dommerne stadig tettere for å bidra til utvikling på felles samlinger.

– Dette er bare mennesker. Det må være rom og plass til å gjøre feil. Når du har en dommer på banen, er det dommerens oppfattelse som gjelder. Og så kan en trener eller en spiller har oppfattelse. Det er lov å være uenig, sier Hauge.