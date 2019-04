– Vi er de første til å gjennomføre denne knuten. Jeg vil påstå at dette er en veldig fin knute som vi håper blir nasjonal, og at det blir en tradisjon at man skal gjøre noe fint for de eldre, sier Antonsen.

– Jeg blir rørt

Besøket nærmer seg slutten og aktivitetsleder Kræmer synes dagen har gått over all forventning. Nå utfordrer han russen over hele Norge til å gjøre det samme.

– Det er helt fantastisk. All ære til den flotte ungdommen vi har. Jeg blir rørt, og det blir beboerne også. Jeg ser bare latter og smil. Jeg er enormt takknemlig for det russen gjør for oss, sier han.

NYE VENNER. Marit Hansen (93) får prøve russelua til russepresident Martin Aktmyr. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så er det omsider tid for å utforske den mye omtalte russebussen. Hansen og Løkling forteller at de pleide å leie et lasteplan da de skulle «rulle» for godt over 70 år siden.

Russen hjelper beboerne opp trappen i bussen. Det settes på musikk og det danses forsiktig. Praten flyter lett.

– Å kysse, hva var det igjen?, spør Hansen.

– Å hooke, svarer en av russejentene.

– Åja, vi sa at vi nussa vi, ler 93-åringen.

Etter mye dansing og latter er det på tide å gå inn igjen.

– Hent meg klokken tolv i kveld da, roper Hansen til russejentene, som lover å være der presis.