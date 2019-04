En personbil som var på vei fra Gøteborg ble i midten av mars stoppet av tollere på Svinesund.

Bilen kjørte på grønn sone, men tollerne forsto raskt at vedkommende hadde varer som måtte deklareres.

Da de åpnet bagasjerommet fant de godteri til en verdi av 12.000 kroner.

– Dette var veldig mye, og langt mer enn eget bruk, sier seksjonssjef ved grensekontrollen på Svinesund, Wenche Fredriksen, til TV 2.

Svinesundtollere avdekket godteri for 12 000 kroner da de kontrollerte en personbil i midten av mars. Mengden godteri overstiger det en familie setter til livs i påsken og sjåføren som fraktet godteriet innrømmet at han skulle selge det. pic.twitter.com/rQMtjliN8B — Tolletaten (@nyttfratoll) April 16, 2019

Vedkommende i bilen forklarte at han drev butikk i Norge.

– Det er man driver en butikk i Norge, og kjøper varer i Sverige uten å fortelle dem, er ikke veldig dagligdags, sier Fredriksen.

– Hvordan reagerte personene i bilen da de ble stoppet?

– De var i utgangspunktet klar over risikoen, så de forholdt seg til det. De ble fratatt varene, fikk en politianmeldelse og en bot, sier seksjonssjefen.

Hun sier at de har hatt tilsvarende beslag tidligere, men at det går lenge mellom hver gang de ser noe slikt.

Fredriksen forteller at regelverket er slik at om hvis du er ute av landet i et døgn, kan du handle varer for 3000 kroner. Det må også være til eget bruk.

– De aller fleste holder seg innenfor lovlig kvote, sier hun.