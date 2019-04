Solskjær: – Jeg vil vinne trippelen som manager

I den første kvartfinalekampen hadde ikke United en eneste avslutning på mål. Solskjær vet godt at laget må prestere bedre tirsdag kveld.

– Vi greide ikke å utstråle autoritet i hjemmekampen, og det må du gjøre mot et lag som Barcelona. Vi vet at vi kan spille bedre, for vi må holde på ballen og spille vår fotball. Samtidig må vi forsvare oss bra.

– Det gjør ikke meg noe om vi først scorer i det 93. minutt og må spille ekstraomganger. Vi har et godt trent lag.

Svak Spania-statistikk

Historisk har Manchester United klart seg svært dårlig i Spania. Rødtrøyene står med kun 3 seirer på totalt 25 borteoppgjør mot spanske lag. Senest i desember røk United i en gruppekamp mot Valencia på Mestalla. Det skulle bli noe av det siste José Mourinho gjorde før han ble erstattet av Solskjær.

Samtidig var det nettopp på spansk jord at Manchester United i 1999 snudde og vant mesterligafinalen mot Bayern München. Det skjedde på Camp Nou med Solskjær som overtidshelt. Onsdag er kristiansunderen tilbake på den ikoniske arenaen 20 år etter.

Skulle det mot alle odds bli United-avansement tirsdag kveld, venter Liverpool etter alle solemerker i Champions League-semifinalen. Jürgen Klopps lag slo Porto 2-0 i den første kvartfinalekampen. Manchester United og Liverpool har aldri møtt hverandre på øverste nivå i europacupen.