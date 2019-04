Det kom frem på en pressekonferanse utenfor katedralen, tirsdag morgen.

Over 400 brannmenn har i over 18 timer kjempet mot de voldsomme flammene. Gjennom hele natten har de jobbet for å redde grunnmuren i katedralen, det ikoniske klokketårnet og en rekke kjente kunstverk og kunstskatter.

Brannen førte til at taket og spiren på katedralen kollapset, og den spredte seg til én av byggets to tårn.

Kun én av de omkring 400 brannmennene som deltok i slukningsarbeidet ble skadet.

Natt til tirsdag meldte brannvesenet i Paris at de hadde kontroll på brannen. Gjennom natten har de jobbet med å kjøle ned bygget.

Ifølge brannsjef Jean-Claude Gallet er blant annet to tredjedeler av taket helt ødelagt.

Saken oppdateres!