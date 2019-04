– Jeg ser bare ikke at Barcelona selger ham

– Jeg tror ikke United selger Pogba, for klubben må ikke selge. Dessuten har han ingen utkjøpsklausuler i sin kontrakt. Totalt vil en slik overgang koste rundt fem milliarder kroner om man tar med overgangssummen, sign-on-fee, penger til agent Mino Raiola og så videre. Så mye penger vil ikke Real Madrid bruke. De vil heller bruke penger på å forsøke å kjøpe Eden Hazard og Christian Eriksen, og vente på Kylian Mbappé, som de ønsker å kjøpe og dyrke som sin superstjerne de neste sju-åtte årene, poengterer La Liga-eksperten.

– Overrasket over at Solskjær fikk jobben nå

Den nåværende BBC-eksperten innrømmer at han ble overrasket over at Ole Gunnar Solskjær fikk jobben som permanent Manchester United-sjef allerede nå.

– Jeg er overrasket over at de ikke ventet til slutten av sesongen med å gi ham jobben permanent. Etter at han fikk jobben permanent har United vel to seire på sine seks siste kamper, og spillerne virker litt mer avslappet. Det gode som de gjorde i starten med Solskjær har ikke fungert de siste kampene, konstaterer han.

Han mener likevel det var riktig å gi jobben til Solskjær.

– Det var ingen andre kandidater, og jeg kan se at Solskjær kan forbedre laget. Men det er for stor avstand til lag som Liverpool og City. Eierne må bruke penger for å bringe United tilbake til å bli en tittelutfordrer igjen. Det er ikke bare opp til Solskjær, men alle i klubben må bidra slik at Manchester United kan være en tittelutfordrer igjen. Men jeg tror ikke det vil skje før om to til tre år, oppsummerer eksperten.

Barcelona vant som kjent den første kvartfinalekampen mot Manchester United 1-0 på Old Trafford. Balagué mener Manchester United allerede er sjanseløse til avansement til en semifinale.

– Barcelona var helt overlegne i den første kampen, og nå er spillerne og Messi i superform og fikk hvilt i helgen. Jeg ser ikke at det skjer, sier han om mulighetene for at Manchester United skal kunne snyte Barcelona for en semifinaleplass i Europas gjeveste klubbturnering.