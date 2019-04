Dropper skandalene når de oppsummerer året

Njåstads fall

I årsberetningen står det heller ikke at den avgåtte lederen av organisasjonsutvalget, som behandlet metoo-sakene, Helge Andre Njåstad, delte sensitive metoo-opplysninger.

– Jeg har diskutert en sak som lå i organisasjonsutvalget med en tillitsvalgt i partiet. Det burde jeg ikke ha gjort. Derfor legger jeg meg flat, sa Njåstad til TV 2 i januar.

Allerede i oktober ble Siv Jensen kjent med saken mot Njåstad, men lot likevel han ha ansvaret i Frp for å lose statsbudsjettet i havn.

Dette er hva som står i årsberetningen om organisasjonsutvalget, som Njåstad ledet:

«Organisasjonsutvalget er utvidet for å sikre større bredde i behandlingen av saker. Det er lagt vekt på at utvalget skal bestå av erfarne medlemmer med lang fartstid i FrP. Det er også innført nye metoder for å sikre saksbehandlingen mot lekkasjer.»

Til sammenlikning bruker regjeringskollega Høyre over to sider i sin årsberetning for å redegjøre for deres varslingssaker og metoo.

«Omfanget og innholdet i alle varslingssaker var en vond erfaring for oss i Høyre. Mange personer har hatt opplevelser hos oss, som de aldri skulle hatt.» heter det i Høyres årsberetning.

Listhaug-avgang

I mars 2018 ble daværende justisminister Sylvi Listhaug presset til å gå av som justisminister. I årsberetningen skriver ikke partiet noe om omstendighetene rundt avgangen til partiets markante politiker.

Det eneste som står knyttet til avgangen er:

«Partiet opplevde rekordmange innmeldinger da Sylvi Listhaug trakk seg som justis- og beredskapsminister i mars 2018».

Listhaug fikk et mistillitsforslag mot seg i Stortinget etter at hun fredag 9. mars publiserte en Facebook-status der hun skrev at «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Sandbergs Iran-reise

I august 2018 gikk Per Sandberg av som fiskeriminister og nestleder i partiet.

I årsberetningen omtales avgangen slik:

«Per Sandberg trakk seg som nestleder i FrP 13. august 2018. Han ble valgt som nestleder 6. mai 2006 og var valgt frem til landsmøtet i 2019. Selv om Sandberg trakk seg som nestleder før endt valgperiode, er han den nestlederen med lengst tjenestetid i FrPs historie. Per Sandberg har gjennom sin innsats for partiet i stor grad bidratt til våre politiske og organisatoriske seire.»

Sandberg har innrømmet at han gjorde en feil, både da han tok med telefonen til Iran og på en jobbreise til Kina i mai.

Reisen til Iran ble ikke varslet til Statsministerens kontor på forhånd.

Sandberg ble også kritisert for å ha deltatt på feiringen av Irans nasjonaldag i regi av landets ambassade i Norge.

– Per Sandbergs reise til Iran har skapt mange reaksjoner i partiet og samfunnet. Det mener jeg er forståelig. Frps posisjon overfor Iran er og skal være meget tydelig, sier hun.

Fest og moro

I november avslørte Aftenposten at Frps stortingsgruppe brukte 26.900 kroner per person på fest og moro. Det er 57 ganger mer enn statsansatte får bruke.

– Frp har gjennom mange år rast mot unødvendig offentlig pengebruk. Det har ikke hindret stortingsgruppen i å bruke millionbeløp på skattefinansiert fest og sosiale aktiviteter – som en tur til London, skrev Aftenposten.

Saken og pengebruken er ikke nevnt med ett ord i årsberetningen til sentralstyret.

I stortingsgruppas beretning om arbeidet til kommunikasjonsavdelingen heter det:

«Oppmerksomheten rundt pengebruken i stortingsgruppen har vært omfattende.»

I årsberetningen står det heller ingenting om at Helge Andre Njåstad, som var finanspolitisk talsperson i Frp, ble avslørt for å ha tatt med familien på turer som Stortinget har betalt.

Bedragerisiktet

I oktober avslørte Aftenposten at stortingsrepresentant Mazyar Keshvari har levert reiseregninger for en rekke reiser som ikke har funnet sted. Han har krevd minst 36.000 kroner for reiser han ikke har vært på.

Saken nevnes ikke i sentralstyrets årsberetning.

Keshvari har beklaget.

– Jeg vil be min familie, kolleger, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt. Dette er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sa han til TV 2.

I desember returnerte Keshvari til Stortinget, men i februar i år ble han siktet for grove trusler og har hatt permisjon fra Stortinget siden.

Jensen med påskeferie

Siv Jensens statssekretær Atle Simonsen opplyser at Jensen ikke har anledning til å stille til intervju eller besvare på spørsmål på e-post.

TV 2 har sendt en rekke spørsmål om de ulike sakene og om hvordan dette påvirker partiet.

Fremskrittspartiets generalssekretær Fredrik Färber har ikke anledning til å la seg intervjue, men har følgende kommentar.

– Sentralstyrets årsberetning er ikke en fullstendig omtale av alle forhold i og rundt partiet. Den er en overordnet politisk og organisatorisk oppsummering overfor landsmøtets delegater. Alle enkeltsaker omtales derfor ikke.

Fremskrittspartiet har landsmøte på Gardermoen 3. til 5. mai.