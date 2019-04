Steinar Mundal (68) er kanskje mest kjent for å ha vært treneren som fikk Vibeke Skofterud tilbake på landslaget.

At han fikk oppleve denne oppturen som trener, var ikke skrevet i stjernene. Det er nemlig kun tilfeldigheter som gjorde at han ikke tok sitt eget liv sommeren 2005, fire år etter at han ble sparket som landslagstrener på grunn av voksende alkoholproblemer.

Følte seg som en taper

Alkoholproblemet ble bare større og større samtidig som at antall reisedøgn med landslaget økte.

– Jeg slet med å holde maska. Løperne ville hjelpe meg, men det måtte ende med at jeg fikk sparken i 2001, sier han og fortsetter:

– Jeg følte at jeg var en taper. Jeg hadde verdens beste jobb og tok ikke vare på den. Sommeren 2005 ble det veldig ille. Jeg drakk kontinuerlig nesten hele sommeren. En morgen bestemte jeg meg for å ta livet mitt.

Løy for å få overdosen

Det mange ikke vet om trenerlegenden er at han også står i historiebøkene som den yngste til noensinne å ha fullført en politiutdannelse i Norge.

I TV-serien Påskereisen, som går på TV 2 klokken 20.00 på fredag, forteller han at det var erfaringer fra feltarbeid i politiet som ble brukt for å ta den skjebnesvangre overdosen.

Etter å ha spanet litt i parken, oppdaget Mundal en mann som han antok at var en «pusher». 68-åringen forteller at han spurte om vedkommende kunne sette en sprøyte på han.

Se hele intervjuet i Påskereisen på TV 2 klokken 20 fredag.

Trenger du noen å snakke med? Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.



Mental helses hjelpetelefon: 116 123



Kirkens SOS: 224 00 040



Røde Kors: 800 33 321



Ungdomstelefonen: 400 00 777 Helsenorge.no

Ble vendepunktet

Mundal forteller at mannen stusset litt over forespørselen, men den tidligere landslagstrener løy og sa at han bare ønsket å prøve heroin. Han løy igjen og sa at han hadde prøvd det før, og pusheren lot seg overtale.

Mundal husker ingenting fra da han fikk sprøyten i armen til han våknet opp på sykehuset.

Der fortalte helsepersonellet at det bare var tilfeldigheter som gjorde at han ikke mistet livet.

– Det var etter det at jeg sluttet å drikke, sier han i programmet.

Sviktet sønnene

Mundal forteller at han slet med mye dårlig samvittighet da han omsider klarte å bli rusfri.

– Jeg føler veldig at jeg har sviktet familien i mange år. Særlig i oppveksten til de to guttene mine. Jeg har prøvet å rette opp så godt jeg kan. Jeg tror jeg har lykkes sånn brukbart.

Det går langt bedre med landslagstreneren i dag. Han har igjen fått innpass i skimiljøet, og den dårlige samvittigheten og de vonde minnene har han langt på vei klart å legge bak seg.