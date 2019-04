Han er homofil, snakker norsk og kan bli tidenes yngste president i USA

Skal vi like godt starte med navnet, først som sist? Det er nemlig en grunn til at demokratenes yngstemann i presidentracet går under kallenavnet Mayor Pete ­­– ordfører Pete, heller enn fullt navn. For hvordan uttaler man egentlig Buttigieg? Svaret er noe sånt som Bødd-edj-edj. Og, går det slik Pete Buttigieg og hans svært mange tilhengere ønsker, er det bare å lære seg å si det høyt.

Søndag ettermiddag fylte et par tusen mennesker fabrikkhallen til den nedlagte bilfabrikken Studbaker i South Bend, Indiana. Byen Pete Buttigieg har vært ordfører for siden han var 29 år gammel. Regnvannet fra stormen på utsiden rant gjennom hull i taket og dryppet over et engasjert publikum som viftet med sine våte plakater: «Pete 2020». Så kom han ut på scenen til stormende jubel.

– Mitt navn er Pete Buttigieg. De kaller meg Mayor Pete. Jeg stiller til valg som president.

Ordene kan like gjerne bli glemt, som å bli stående i historien. For han vil møte massiv motstand underveis. Først fra egne partifeller, så eventuelt fra Donald Trump. Forskjellen mellom Buttigieg og sistnevnte er forresten påfallende.

– De er rake motsetninger, sa Ashley Mewman som hadde kjørt fra Chicago for å overvære annonseringen.

– Pete er velutdannet og velartikulert. Han er rasjonell og åpen. Jeg kan dessverre ikke si det samme om Trump, fortsatte hun.

Han snakker norsk

Pete Buttigieg er utdannet ved Harvard og Oxford. Når han ikke er opptatt som ordfører, holder han pianokonserter. Med unntak for de sju månedene han tok seg fri fra begge deler i 2014 for å tjenestegjøre i krigen i Afghanistan. Og så snakker han sju språk, inkludert norsk.

Det er en god del år siden nå, men unge Pete hadde kommet over en engelsk utgave av Erlend Loes roman Naiv. Super. Loes underfundighet traff den spirende politikeren, som like gjerne lærte seg norsk for å kunne lese mer av Loe og andre norske forfattere.

Erlend Loe ser gjerne for seg en amerikansk president med slike preferanser. – Det hadde vært morsomt å hatt en kar i Det hvite hus som jeg vet har et forhold til mine bøker. Det hadde vært stas, sier Loe til TV 2.

Forfatteren bak andre suksesser som Doppler, L, Volvo Lastvagnar og bøkene om Kurt tror dette med Buttigiegs vilje til å lære seg fremmedspråk, sier mye om hans karakter.

– Det er en person som er orientert langt ut over seg selv. Er du opptatt av språk, så er du også opptatt av historie og hvordan mennesker har handlet og levd sammen. Noe ganske annet enn den sittende presidenten når det gjelder nysgjerrighet og ønske om å orientere seg ut over seg selv, slår Loe fast.