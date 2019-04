TV-kjendisen åpner opp: – Slik endret svulsten i hodet livet mitt

For to år siden måtte Adam Schjølberg (37), kjent fra blant annet NRK-programmet Sofa, gjennomgå en seks timer lang operasjon for å fjerne en svulst i hjernen.

Da hadde han nettopp kommet ut av en vond periode i livet, der drapstrusler i posten, angstanfall og vonde tanker preget livet hans.

Folk ville tisse på innvollene hans

Schjølberg sier at han har fått hets fra både homofile og homofober, spesielt i perioden han var fast inventar i TV3-serien Homsepatruljen.

Homofile mente at han ikke representere de korrekt og kunne skjelle ham ut for det. Homofobene sendte drapstrusler.

– Det var i overkant mange drapstrusler. De sa: «Jeg vet hvor du bor. Jeg vet hvor du går, hver eneste dag. Den og den gaten. En dag står vi der. Vi skal splitte deg opp på midten og henge tarmene dine på gjerdet. Til slutt skal vi tisse på de».

37-åringen forteller at han slet med vonde tanker og angst, noe som endte med at han isolerte seg selv.

Da han og Skal vi danse-dommeren Tore Petterson for noen år siden fikk tilbud om å være med i NRK-programmet Sofa, takket han derfor nei. Han skulle aldri mer på TV, fordi han visste hvor mye hat som var i andre enden og hvilken panikk han ville bli sittende igjen med.

VENNER OG KOLLEGER: Adam Schjølberg og komikerkompisen Tore Petterson er kjent fra stand-up-scenen og NRK-programmet Sofa. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Da sa Tore: «Adam. Du må huske på at du er ti år eldre enn du var den gangen. Jeg skal holde deg i hånda, hele vegen, men du må stole på at du er et annen menneske som gjør andre valg enn du gjorde da. Så har vi det gøy.»

Og Sofa ble nettopp det, en morsom tid for Schjølberg. Helt til en ny skrekkbeskjed kom; han hadde fått en svulst.

Svulsten førte med mye godt

Komikeren forteller at det som ble vendepunktet i livet hans var å få vite at han hadde en stor, men godartet svulst i hodet. Han presiserer at den ikke lå i hjernen, men i hodet, nærmere bestemt bak kinnbenet.

– Som vanlig skulle jeg takle dette selv og fikse dette selv. Jeg sa ikke en gang ifra til foreldrene mine da jeg skulle opereres. Jeg visste at de skulle på en ferie. Jeg sa til vennene mine at de ikke trengte å hente meg, jeg kunne komme hjem selv.

Likevel, da Schjølberg våknet opp etter operasjonen, så satt bestevennen Tore Petterson ved sengeenden.

– Jeg husker jeg tenkte at jeg ikke ba ham om å komme. Da tenkte jeg: «Jeg tror han er glad i meg». I det sekundet jeg tenkte den tanken, ble jeg skikkelig irritert på meg selv.

De hadde vært venner i over 15 år og likevel var det en svulst som skulle få han til å innse at noen strakk ut en hjelpende hånd. Med det samme forstod han også at han hele livet hadde hatt problemer med å ta imot hjelp.