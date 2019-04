Natalie (24) skulle bare strekke seg i senga – 15 minutter senere var hun lam

I fjor skulle ambulansearbeideren strekke seg litt mens hun så på en film i senga.

Ved siden av Natalie lå en kamerat som lurte på hva alle lydene hun lagde var.

– Jeg hørte bare «knekk, knekk, knekk». Kameraten min spurte om det var nakken min. Alle leddene mine knekker fælt, så jeg tenkte ikke mer på det. Jeg bare lo og så sovnet vi, sier australieren til Kennedy News.

15 minutter senere våknet hun og var lam i hele venstre side.

– Jeg ville på do, men kjente et bein i senga og spurte kameraten min om han kunne flytte det. Han sa at det var mitt bein. Jeg var litt brisen, så jeg tok det ikke så alvorlig, forteller hun.

TOMMEL OPP: Natalie tar en selfie i sykehussenga. Foto: Kennedy News

Natalie visste ikke at hun hadde fått et slag, og at hvert sekund talte.

– Jeg burde ha visst bedre

– Jeg er jo ambulansearbeider, og jeg ringte ikke 999 (det britiske nødnummeret, journ.anm.) på i hvert fall ti minutter fordi jeg trodde det var usannsynlig at jeg hadde fått et slag. Jeg burde ha visst bedre, sier hunn.

Hun var bare 23 år gammel da hun fikk slaget hjemme i leiligheten i London.

– Hvert eneste minutt dør hjernecellene, så ikke fraskriv deg et slag bare fordi noen er unge. Hvert sekund teller.

Natalie sier at da hun forsøkte å gå på toalettet, ble hun svimmel.

– Jeg så ned og innså at jeg ikke bevegde venstre ben i det hele tatt. Så falt jeg i gulvet. Kameraten min måtte komme og få meg opp. Han trodde at jeg var full, men jeg skjønte at noe var galt. Jeg trodde jeg hadde blitt dopet ned, sier 24-åringen.

Natalie vegret seg for å ringe nødnummeret i frykt for at det var hennes nære kolleger som kom og fant henne i alkoholpåvirket tilstand.

Hun prøvde derfor å legge seg igjen, men fikk ikke sove.

Etter noen minutter bestemte hun seg for å ringe nødnummeret. Ambulansen kom umiddelbart.

FØRSTE SKRITT: Her tar Natalie sitt første skritt etter slaget som rammet hele venstresiden hennes. Foto: Kennedy News

Bristet arterie

Det ble tydeligere og tydeligere for Natalie at hun hadde fått et slag.

Blodtrykket var skyhøyt, og det samme var pulsen.

– Ambulansearbeiderne tok en test hvor de holder fingeren sin i lufta, og du må ta på nesen din med deres finger. Hånden min var over alt, og jeg tenkte bare: «Åh, nei!». Nå visste jeg at noe hadde skjedd, sier hun.

På sykehuset var det ingen tvil om hva som hadde skjedd. En CT-scan bekreftet at Natalie virkelig hadde fått et slag.

Legene fortalte at da hun skulle strekke seg tidligere på kvelden, fikk hun en brist i en arterie i nakken.

Dette førte til at en blodpropp formet seg i hjernen hennes, og forårsaket et slag.