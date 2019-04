Frode Berg har sittet i russisk varetekt i nesten ett og et halvt år. I dag skal han få sin endelige dom.

Et enormt pressekorps har møtt opp i retten i Moskva for å følge domsavsigelsen mot Nordmannen. Både internasjonale medier og samtlige de store russiske mediene vil følge den siste dagen i retten.

Men dette er ikke den avgjørende dagen for Frode Bergs fremtid, mener hans russiske forsvarer Ilja Novikov.

Advokaten sier til TV 2 at han ser på dagens dom som en formalitet.

– Det skjer ikke så mye i dag. Vi sitter ikke og skjelver og venter på dommen. Den viktigste dagen for Frode Berg kommer senere, sier Novikov.

Ti dager som vil avgjøre Bergs skjebne

Når Berg har fått sin dom må han vente noen dager på å få oversettelsen. Å oversette dommen til engelsk kan ta opptil flere uker.

Deretter tar det ti dager før dommen blir rettskraftig.

I løpet av disse ti dagene må Berg ta stilling til om han anker eller godtar dommen. Dette er et nærmest umulig valg for Berg.

Det har lenge vært klart at en frifinnelse er usannsynlig for Frode Berg. Nordmannen har likevel et håp om en benådning fra president Vladimir Putin.

Presidenten åpnet for dette under møtet med statsminister Erna Solberg 9. april for dette. Men han slo fast at han ikke kan benåde noen før det foreligger en rettskraftig dom.

Om Frode Berg blir dømt i dag har han dermed et nesten umulig valg. Om han godtar dommen, kan han muligens bli benådet av presidenten. Men han risikerer å miste muligheten til å anke en dom på 14 år i russisk fengsel.

Dette er Frode Berg anklaget for Frode Berg har vært under etterforskning for overtredelse av den russiske straffelovens paragraf 276 som omhandler spionasje mot den russiske stat, med en strafferamme på mellom 10 og 20 år.

Han ble pågrepet da han skulle postlegge to konvolutter i Moskva. En bunke med 3.000 euro i kontanter skulle sendes til en adresse i Moskva, mens et elektronisk lagringsmedium i en annen konvolutt skulle til en annen adresse.

Russiske myndigheter mener pengene skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten.



Sikkerhetstjenesten FSB hevder at lagringsmediet inneholdt krypterte, skriftlige oppdrag til en russisk statsborger med tilknytning til et skipsverft utenfor Arkhangelsk.



FSB mener at Berg hadde oppdrag i Russland for E-tjenesten også i 2015 og 2016, mens han jobbet for grensekommisjonen.

– Det er dette som blir de viktigste dagene for Berg, sier Novikov.

Han sier til TV 2 at han de siste dagene ikke har fått tillatelse til å besøke Frode Berg. Mandag ventet han flere timer, uten å slippe inn. Likevel opplyser han at nordmannens helse er uforandret, og at hans hjerteproblemer bekymrer helsetjenesten i fengselet.

Det er ventet at det vil bli en kort dag i retten tirsdag. Advokat Novikov mener dommen vil være forkynt innen klokken 11 norsk tid.

Det er forbud mot å filme og ta bilder under domsavsigelsen.

Strafferamme på 20 år

Det er altså benådning som er den mest sannsynlige ruten for Berg til frihet. I andre lignende saker der utlendinger har vært spiontiltalt har det tatt cirka en til to måneder fra øyeblikket dommen faller til den spiondømte utlendingen er hjemme i sitt land.

Berg har hele tiden nektet straffskyld i henhold tiltalen.