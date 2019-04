Mandag kveld brøt det ut en voldsom brann i den historiske Notre-Dame-katedralen i Paris.

– Det er en voldsom utfordring brannvesenet har hatt. Jeg skal ikke gi svar på hvordan de skulle gjort jobben, men det er helt sikkert at det har vært en gedigen oppgave, sier brigadesjef Tor Arne Elvrum i Oslo brann- og redningsetat til TV 2.

Natt til tirsdag meldte brannvesenet i Paris at de hadde kontroll på brannen, og har gjennom natten arbeidet med å kjøle ned bygget.

To tredjedeler av taket er ødelagt, ifølge brannsjef Jean-Claude Gallet.

Mandag kveld pratet TV 2 med norske Martine Sjursen (19), som var vitne til dramaet. Hun kunne fortelle at det tok lang tid før brannvesenet ankom stedet.

Brigadesjef Elvrum forteller at startfasen i en brann som oftest er kaotisk, og at brannvesenet i dette tilfellet møtte en stor brann da de kom frem.

– Det er alltid kaotisk når en prøver å finne ut hvor det brenner og greie å komme i gang med slukking tidlig nok. Her er det tydelig at de ikke har gjort det.

– Hvorfor er det tydelig?

– Fordi brannen har fått lov til å utvikle seg til å bli så stor. De har har ikke kommet i gang, og fått gjort slokningen slik at den ble slått ned fra starten av, sier han.

Underveis i brannen braste hovedspiret på katedralen ned i bygget.

Elvrum mener at det at katedralen var under rehabilitering kan ha påvirket.

– Det har kanskje vært vanskelig å komme til der det har brent, og varslingsanlegg kan ha vært skrudd av. En erfaring vi har fra rehabilitering av bygg er at de normale systemene som skal ivareta sikkerheten ved bygg ikke fungerer fordi det foregår arbeid der. Det gjør det helt klart mye vanskeligere, sier han.