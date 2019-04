Ikke engang ti minutter var gått da keeperveteranen klønet det til.

Han mottok ballen fra en medspiller, tok et touch og ventet for lenge med å dunke ballen unna. Lynraske Pierre-Emerick Aubameyang rakk å blokkere klareringen, og ballen spratt i mål.

Målet ble stående som kampens eneste.

Etter tapet bare ler keeperveteranen av episoden.

– Jeg har sagt unnskyld til guttene og fansen. Jeg skulle nok bare ha «Cruyffet» ham, for å være ærlig. Men det er ikke min stil, humrer Foster overfor Sky Sports.

– En fin scoring

Han forklarer at han prøvde å dra ballen med seg til venstre, før han skulle banke ballen opp i banen. 36-åringen angrer på at han ikke bare slo den opp på tribunen.

– Før jeg vet ordet av det er han på meg. Gud, han er rask. Men det skal han ha. Han er lynrask. Etter kampen snakket jeg med Bernd Leno (Arsenals keeper, journ. anm), og han sa bare at «det er ikke din feil, han er for rask». Jeg er helt enig. Jeg synes det er en fin scoring, spøker Watford-keeperen, før han retter opp:

– Jeg må gjøre det litt raskere. Sett i ettertid, når du møter så raske spillere som Aubameyang, må du bare bli kvitt den så fort som mulig. Da er det ikke rett tidspunkt å nøle på, og det gjør ingenting om den havner på bakerste rad.

Foster roses

I TV 2s Premier League-studio ble forklaringen tatt godt imot av ekspertpanelet.

– For et intervju, og for en måte å ta det på. Keeperen har dummet seg ut, også er dét ordene, sier Simen Stamsø-Møller.

– Han er en keeper det sies at ikke legger altfor mye i fotball. Han har vunnet ligacupen uten å bry seg så mye om det. Det hjelper ham i store kamper, og det hjelper ham å komme over det her. Han har et veldig godt tenningsnivå, følger Endre Olav Osnes opp.

Scoringen var Aubameyangs 18. i Premier League denne sesongen, men hans første på bortebane siden 2. juledag.

Gaboneren er glad for å ha tegnet seg på scoringslisten igjen.

– Jeg er en fyr som alltid tror på små sjanser. Det var en liten sjanse, men jeg prøvde mitt beste på å komme dit før keeperen. Det er lenge siden jeg har scoret et slikt mål, og jeg er veldig, veldig glad, sier Aubameyang etter kampen.