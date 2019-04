Mandag etter palmesøndag brant den 856 år gamle katolske katedralen Notre-Dame.

I Paris er gatene fulle av sørgende, og flere steder brøt store grupper ut i spontan salmesang.

TV 2s reporter på stedet, Cathrine Fossum, forteller at flere står på kne foran sperrebåndet, og at mange gråter mens de ser flammehavet i Notre-Dame.

Se video av folkets sang øverst i artikkelen.

– Svært tragisk

Også i Norge er både troende og ikke-troende sjokkerte over storbrannen mandag kveld.

Bernt Eidsvig er katolsk biskop av Oslo og fungerende apostolisk administrator for Trondheim katolske stift.

Han satt på flyet da Notre-Dame begynte å brenne, og fikk ikke med seg hendelsen før han landet to timer senere.

– Dette er en tragisk hendelse. Notre-Dame har en historie som er helt unik. Jeg vært der flere ganger, og dette er ikke noen hvilken som helst kirke. Parisere, troende eller ikke, vil oppleve et stort tap her i dag, sier Eidsvig til TV 2.

Han understreker at en kirke ikke bare er en bygning, men at den i stor grad formes av de menneskene som er der.

Oslos prester i bønn

Notre-Dame er domkirken for erkebispedømmet i Paris, og ifølge Eidsvig er den sentrum av det kristne og katolske liv i Frankrike.

– Jeg kommer til å skrive til erkebiskopen i Paris i morgen for å uttrykke min og bispedømmets medfølelse og sympati, sier Eidsvig.

BISKOP: Bernt Eidsvig er katolsk biskop av Oslo og fungerende apostolisk administrator for Trondheim katolske stift. Foto: Rolf Øhman

I morgen holder han en årlig messe i St. Olavs kirke, hvor alle prestene i Oslos katolske kirke er samlet. Biskopen forteller at de vil be for Frankrike.

– Dette er ikke en hvilken som helst kirke. Det er unik historie som går opp i flammer, sier Eidsvig.

Klokketårn reddet

Like før klokken 19 mandag kveld kom meldingen om at katedralen Notre-Dame stod i full fyr. Like etter ble alvoret i situasjonen klart, da store flammer og mye røyk kom ut av taket på katedralen.

Tusenvis samlet seg i gatene utenfor Notre-Dame. Flere steder brøt det ut spontan salmesang Foto: Charles Platiau

Frankrikes president, Emmanuel Macron, avlyste en viktig politisk tale for å dra til brannområdet.

– Notre-Dame i flammer berører en hel nasjon. Tankene går til alle katolikker og franskmenn. Sammen med alle mine medborgere, er jeg lei meg over å se denne delen av oss brenner, skriver presidenten på Twitter.

Reuters meldte rett før kl. 22.00 at det franske innenriksdepartementet varslet at brannvesenet ikke vil klare å redde katedralen. Like etter klokken 23 sier statssekretæren i innenriksdepartementet at de to klokketårnene er reddet. Hvor store skadene på katedralen er, er ennå ikke klart.