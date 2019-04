Watford - Arsenal 0-1

Øverst ser du keepertabben som sikret Arsenal seieren

Mandagens seier sender Arsenal opp på den mesterligagivende fjerdeplassen. De er likt på poeng med Chelsea, men har én kamp mindre spilt og bedre målforskjell. Marginen til Manchester United er to poeng.

Toppscorer Pierre-Emerick Aubameyangs scoring etter en keepertabbe ti minutter ut i kampen ble avgjørende. 18 mål i serien har gaboneren nå.

Keepertabbe og utvisning

Det gikk galt fort for Watford mandag kveld.

Etter ti minutter klønet keeper Ben Foster det til da han fikk et tilbakespill fra Darryl Janmaat, som han ikke klarte å få unna før målsniken Pierre-Emerick Aubameyang var på plass. Keepers klarering gikk i beina til spissen og i mål.

– Han kan slå den unna på ett touch. Og når han drar den med seg, drar han den inn foran eget mål. Janmaat kan bare klarere den opp i banen også, sa en forundret ekspert, Endre Olav Osnes, i TV 2s Premier League-studio.

Men Watford hadde ikke fortvilt over keepertabben i mer enn et minutt før det gikk galt igjen. Assistrentdommeren så at kaptein Troy Deeney ga Lucas Torreira en albue. Dermed ble det direkte rødt kort, og Watford var nede i ti mann.

– Deeneys argument er at han ikke bruker albuen. At han dytter ham unna med underarmen, og så er det stor høydeforskjell på ham og Torreira. Da treffer han hodet. Jeg synes ikke det er rødt kort. Det er gult kort, sa Osnes.

Det er Watford-manager Javi Gracia enig i.

– Jeg respekterer dommerens avgjørelse, men jeg er ikke enig. Etter min mening er det gult. Aldri rødt. Jeg kan ikke forklare hva dommeren så for å ta den avgjørelsen, sier spanjolen til Sky Sports.

Arsenal holdt 1-0-ledelsen til pause, selv om Watford hadde noen farlige sjanser.

Misbrukte enorm sjanse

Bortelaget presset etter pause. I det 57. minuttet fikk Henrikh Mkhitaryan en enorm sjanse til å bredside inn 2-0 fra kort hold, men avslutningen gikk rett på Foster, som reddet og fikk litt oppreisning fra tabben han gjorde i begynnelsen av kampen.

Kvarteret før slutt var det Aubameyang som fikk en svær mulighet, men han mislyktes i sitt forsøk på å få ballen i mål på første stolpe etter et innlegg.

Watford fortsatte å være farlige, selv om de var én mann mindre. Isaac Success var nær utligning ni minutter før full tid, men avslutningen ble hindret av en oppofrende Shkodran Mustafi etter at keeper var rundet.

Kampen endte med 1-0-seier til Arsenal.