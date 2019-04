Like etter 21 kom beskjeden om at alt inni i katedralen sto i brann. – Ingenting er igjen, sa Andre Finot, talsmann for katedralen.

Brannen utgjør en trussel for noen av de viktigste kunstverkene i historien, forteller forsker.

– Når man går gjennom de fantastiske flotte dørene, så kommer man rett til det enorme orgelet. Orgelet er et av de største i Frankrike hvor de aller ypperste komponistene har spilt, sier Øystein Ekroll, arkeolog og forsker i nordisk middelalderarkeologi ved Universitet i Bergen.

– Det er den viktigste bygningen for franskmenn. Det kan man også kjenne igjen hvor sentralt den ligger. Den ligger midt i hjertet av Paris, som ligger i midt i Frankrike, sier arkeologen.



Bildene fra stedet viser taket i full fyr. Like før 21 raste et brennende spir ned i katedralen. Bare dette er uerstattelig, sier forskeren.

BRENT NED: Slik så katedralen ut da det brant mandag kveld. Foto: Benoit Tessier

– Det er et takverk som er like gammelt som katedralen selv, noe som sier at det er over 800 år gammelt, forteller Ekroll.

Skattekammer med masse skatter

Han forteller at kirken har et skattekammer med uvurderlige kunstskatter.

– Glassmaleriene har en enorm verdi i kirken. Flere av de er like gamle som kirken, og står der med originalmaling helt fra 1200-tallet. Hvordan disse klarer seg er et stort spørsmål, de er uvurderlige, sier arkeologen.



– Videre er det mange forskjellige alter gjennom hele katedralen. Men det helligste av det helligste er skattekammeret. Her finner vi blant annet Kristi Tornekrone, som skal være den ekte tornekornen som Jesus brukte. Den har ligget der helt siden Kong Ludvig den niende kjøpte for en masse gull på 1200-tallet.

– For katolikker er det noe av det største relikvier vi kjenner til, jeg håper virkelig skattekammeret er godt sikret, sier han videre.

Viktigste kirken for Frankrike

Utenom de viktige kunstskattene er det den viktigste bygningen for den franske befolkningen, ifølge forskeren.



– Det er sannsynligvis den mest kjente mellomalderbygningen i Europa og i Frankrike. Det er det selve begrepet av en gotisk katedral. Den er minst like viktig for franskmenn som Nidarosdomen er for nordmenn, sier han.