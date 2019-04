Frisk ble norgesmester for første gang på 17 år: – En av tidenes underdog-historier

Frisk Asker endte på femteplass i serien, og slo ut fjerdeplasserte Lillehammer i kvartfinalen. Så tok de skalpen på seriemester Vålerenga i semifinalen.

I finalen var de levnet få sjanser mot regjerende norgesmester Storhamar, som de tapte fem av seks kamper for i grunnspillet. Men Frisk overrasket stort og vant i sjette kamp, til tross for at et Storhamar uten Patrick Thoresen til tider dominerte oppgjøret.

Det er første gang laget fra Akershus vinner kongepokalen siden 2002. I Askerhallen var det et leven uten like.

– Det er et helt sykt kok. Det er en av tidenes underdog-historier vi har her, lød det fra Kasper Wikestad i kommentatorboksen.

Frisk startet spilleforlengningen i overtall. 19 sekunder etter at Storhamar igjen hadde like mange spillere på isen, banket Kåsastul til fra langt hold. Petter Kristiansen ble matchvinner etter en styring, og sendte Askerhallen til himmels.

– Det er helt sykt. Det er vanskelig å finne ord akkurat nå. Det finnes ikke noe bedre enn et fullsatt Askerhallen når det koker som i dag. At vi klarte å avgjøre det på hjemmebane, er helt sykt, sier Kåsastul til TV 2.

Tidenes yngste

29 år gamle Jan André Aasland er tidenes yngste hovedtrener for et lag som blir norgesmester. Da han tok over styringen i desember, var det ingenting som tydet på at sesongen skulle ende i full jubel.

– Det er helt sinnssykt. Det koker så jævlig, det er helt rått, sier en ekstatisk Aasland til TV 2.

– Hva er den største grunnen til at du har klart å snu det?

– Vi har en fantastisk gjeng med gutter som har kriget så hardt for hverandre, svarer han beskjedent, før han senere legger til:

– Vi har hatt god stemning siden jeg kom inn, har trent godt og hatt ordentlig samhold i laget. Det tror jeg er mye av grunnen til at vi vinner her i dag.

Anders Bastiansen er den eneste i Frisk-laget som også var med å vinne kongepokalen i 2002. 38-åringen beskriver det som «helt sykt».

– I begynnelsen av sesongen var vi i ordentlig trøbbel. Til slutt gjorde klubben noen vanskelige valg. Det betalte seg. Det er noe av det råeste jeg har vært med på. Alle har bidratt. Det har ikke vært mange som har trodd på oss hele veien, men du kan se resultatet. Vi har trodd på det hele veien, og det er jævlig deilig, for å si det sånn, slår ringreven fast.

Beskyldes for filming

Like før full tid i tredje periode fikk Bastiansen Aaron Irving sendt i buen, som gjorde at hjemmelaget startet «sudden death» i overtall. 38-åringen la seg etter å ha blitt slått i leggen med køllen. Filming, mener TV 2s ekspert.