Tirsdag fra kl. 20.00: Se Barcelona-Manchester United på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Mot PSG kjempet Manchester United seg videre etter å ha spilt svært defensivt på bortebane.

Solskjær advarer mot at en defensiv taktikk kan koste dem mot Barcelona, og er skuffet over eget lags innsats i hjemmekampen mot katalanerne.

Der hadde ikke de røde djevlene et eneste skudd på mål.

– Vi preget ikke kampen på hjemmebane. Vi beholdt ikke ballen og skapte ikke de sjansene vi burde ha gjort. Det må du gjøre mot Barcelona.

– Mot Barcelona kan det komme noen rare resultater, når de har ballen i 80 prosent av kampen og ikke vinner. Da vinner de vanligvis. Vi vet at vi må prestere bedre og spille vårt spill. Hvis du gir Suárez, Messi, Coutinho og de spillerne tid med ballen og lar dem skape sjanser, vil du slite. Jeg håper ikke at vi blir stående fast rett utenfor boksen, advarer kristiansunderen på pressekonferansen forut for returkampen.

Solskjær ser imidlertid for seg at Barcelona kommer til å ha ballen mye mot dem.

– Det er i DNA-et til spillerne å ville ha ballen. Jeg ser ikke for meg at de kommer til å la oss få den, så når vi har den, må vi bruke den bra, slår han fast.

På Old Trafford, særlig i andre omgang, hadde United perioder der de presset. Det resulterte som oftest bare i innlegg som Barcelona-forsvarerne klarte å klarere.

– Gerard (Piqué, journ. anm) og Lenglet forsvarte seg veldig bra. Det er kanskje ikke slik man trenger gjennom Barcelona-forsvaret. Noen ganger er det kontringer, andre ganger er det gjennom raskt spill. Vi må være på vårt beste på alle områder – teknisk, fysisk, mentalt og taktisk, understreker Solskjær.

– Vi spiller mot et fantastisk lag, og må være realistiske nok til å innse at vi må spille på vårt beste for å ha sjans mot slike spillere, tilføyer han.

TV 2 utvider saken.

Tirsdag fra kl. 20.00: Se Barcelona-Manchester United på TV 2 Sport 1 eller Sumo!