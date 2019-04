Tirsdag fra kl. 20.00: Se Barcelona-Manchester United på TV 2 Sport 1 eller Sumo!

Barcelona og Manchester United møttes onsdag forrige uke. Det gjorde også Juventus og Ajax.

Returoppgjørene spilles imidlertid i morgen. Dermed får kvartetten to dager mindre hvile enn de fire resterende lagene i Champions League, som spilte tirsdag i forrige uke og møtes igjen på onsdag.

Barcelona-manager Ernesto Valverde stiller seg uforstående til kampoppsettet.

– Kampene kommer alltid tett i denne delen av sesongen. Det er latterlig at fire lag får et gap på åtte kamper, og andre får seks, sier Valverde på pressekonferansen forut for returoppgjøret på Camp Nou, ifølge Manchester Evening News.

– Det logiske ville vært at dem som spilte på tirsdagen spilte returkampen på tirsdag og vice versa, fortsetter 55-åringen.

Solskjær kritisk

Ole Gunnar Solskjær uttalte seg i en lignende tone etter Manchester Uniteds 2-1-seier over West Ham på lørdag.

– Jeg forstår det ikke. Noen må forklare hvorfor noen lag får én dag ekstra. Vi prøvde å google det. Om Uefa burde endre det? Definitivt, sa kristiansunderen, ifølge BBC.

Solskjær gjorde en rekke endringer på laget, men startet med viktige utespillere som Romelu Lukaku og Paul Pogba mot «The Hammers».

Valverde byttet på sin side ut hele laget utenom keeperen da Barcelona bare klarte 0-0 mot Huesca. Lionel Messi og Luis Suárez var ikke engang på benken. Barcelona-manageren legger seieren over Atlético Madrid, som skaffet dem en stor luke til tittelrivalen, til grunn for alle utskiftningene.

– Vi går inn i denne kampen i godt slag. Alle kan gjette startoppstillingen. Mellomrommet mellom kampene har vært kort, så vi var nødt til å rotere, forklarer Valverde.

Stjerneduo klar for Barcelona

Det er blitt spekulert på om Messi var usikker til kampen grunnet smellen han pådro seg på Old Trafford. Dette avfeies av Valverde. Samtidig åpner han opp for at Ousmane Dembélé, som fikk 67 minutter mot Huesca etter å ha vært ute med skade, kan få spilletid.

– Han gikk fire uker uten å spille, men han er klar til i morgen. Men vi er ikke sikker på hvor lenge han kan spille, sier Barcelonas manager om den dribleglade franskmannen.

