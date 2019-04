Det var fredag kveld ved 20-tiden at et ektepar i 50-årene var ute og gikk en kveldstur ved Lahelleveien i Sandefjord.

Plutselig kom en bil opp på fortauet, og traff ekteparet. Kvinnen ble pådratt livstruende skader og døde kort tid senere. Mannen ble lettere skadd.

Det ble tidlig klart for politiet at det var en litauisk mann i 30-årene som disponerte den aktuelle bilen, en sølvgrå audi A3 2003-modell.

Mannen ble etterlyst internasjonalt, og rundt klokken 16.30 lørdag meldte han seg for politiet i Sandefjord.

Nekter ruskjøring

Mannen ble avhørt søndag, og har i sin forklaring nektet for at han var ruset da påkjørselen skjedde på fortauet.

– Han har kommet med en forklaring på hvorfor han var uaktsom i bilen, uten at jeg ønsker gå inn på dette, sier Ole Petter Breistøl, mannens forsvarer, til TV 2.

Under et fengslingsmøte klokken 13 mandag ba aktor Ida Charlotte Einhausen om fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud.

– Min kleint har samtykket til dette, sier Breistøl.

Ifølge forsvareren har mannen erkjent at han kjørte på ekteparet, men han er ikke enig med politiet i alle detaljene i siktelsen.

Tidligere ulykke

Politiet opplyser at siktede var involvert i et alvorlig trafikkuhell med en trailer 17. februar i Oslo. Han mistet førerkortet sitt etter dette.

Mannen erkjente i februar straffskyld for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, men nekter altså for at dette var tilfellet fredag.

Mannen har ikke noen fast bolig, ifølge Sandefjords Blad, og har trolig bodd i bilen i forkant av ulykken.

Aktor ba om fire ukers fengsling i isolasjon fordi politiet mener det er stor gjentakelsesfare, samt at de ikke ønsker at mannen skal kunne påvirke etterforskningen.