Faren, datteren på 11 og hennes storebror på 13 år ble søndag ettermiddag meldt savnet da de aldri kom tilbake fra en båttur.

Faren hadde ikke fortalt noen hvor de skulle seile, noe som gjorde redningsaksjonen vanskelig. Politiet har siden søndag lett etter faren og de to barna. Både helikoptre og dykkere har deltatt i søket.

Ifølge Ekstrabladet ble faren funnet død i strandkanten ved Nakke mandag formiddag. Stedet ligger mellom Nykøbing Sjælland og Rørvig i Nordsjælland.

Ifølge politiet ble barna funnet like i nærheten av et helikopter. Båten familien seilte ut i, har også blitt funnet.

– Det er en mor som har mistet sin datter, sønn og mann. Det er blitt tilbudt psykolog- og krisehjelp til henne, sier Henrik Alstrup, vaktsjef ved Nordsjællands politi til Ekstrabladet.

Politiet opplyser at det ser ut som en tragisk ulykke, men at den vil bli etterforsket for å finne ut om noe annet ligger bak. Det skriver BT.

Én av politiets teorier er at båten kan ha fått motorstopp mellom Rørvig og Hundested, hvor det søndag var en meget kraftig nordgående strøm.

Saken oppdateres!