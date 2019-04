Påske er gjerne synonymt med hyttekos på fjellet for mange. For oss som velger by-påske, betyr det rolige og avslappende forhold.

Faktisk er det nesten kjedelig stille i hovedstaden akkurat nå. Det er fortsatt folk i gatene, men det mangler rett og slett litt action.

Da passer det bra at vi har fått kloa i årets påskeegg fra Mercedes. Nærmere bestemt helt nye AMG A 35 – selvsagt i knall gul!

Hva har vi her?

Det er interessant å se hvor viktig Mercedes sin minste og billigste modell har vært for merket de siste årene.

Ikke bare har den staket ut en helt ny designretning, bilen har også blitt en viktig frontfigur på teknologisiden.

Nå har vi endelig testet nyeste generasjon A-Klasse i den foreløpige topputgaven, signert AMG med tallet 35. Det betyr en hissig toliters bensinturbo med drøyt 300 hk og firehjulstrekk.

Eller sagt med andre ord: Det bør være en treffsikker oppskrift på MYE moro.

Designet på nye A-Klasse sitter som et skudd. I AMG-utgave blir den enda tøffere.

Hvordan er den å kjøre?

Med AMG A 35 blir det selvfølgelig ikke bare småkjøring i byen. I likhet med russen må vi rulle litt utenfor byen også, i hakket mer griskrente strøk.

Med tørr asfalt og vakker påskesol er det få ting som slår en real kjøretur. I A 35 merkes det fort at ingeniørene fra Affalterbach har tatt grep.

Understellet er markant stivere satt opp, særlig når du velger Sport + i «dynamic select». Da er både motor, girkasse og understell hele tiden på alerten, klar for å respondere.

A 35 er utstyrt med en nyutviklet firesylindret 2-liter, som yter 306 hk og 400 Nm.

La det ikke være noen tvil: A 35 er en fantastisk morsom kjøremaskin! Lydbildet er overraskende skarpt og skyvet fra toliteren er nydelig. Sammen med 4Matic firehjulstrekk får du også plantet alle kreftene effektivt ned til bakken.

Vi savner nesten en litt mer bakhjulsdreven karakter, men det blir småpirk i det store bildet.

På grunn av myke vinterdekk klarer vi ikke plassere kjøreegenskapene 100 prosent, men dette er utvilsomt en potent bil man kan ha det skikkelig moro med.

Med 306 hk er det en god del mindre krefter enn utgående A 45. Men moro-faktoren er absolutt ivaretatt. Dessuten er premiumfølelsen langt bedre i nye A-Klasse.

Finest utenpå eller inni?

Det er lenge siden vi har kjørt en småbil som trekker så mange blikk, og nærmest får applaus langs veien.

Tilbake i halvtomme gater i Oslo, er det barnslig moro å se hvordan det gule påskeegget (helt uten palmeolje) begeistrer. Selv syklister med MDG-logo på jakken smiler i møtet med A 35.

Underveis i testperioden legger vi ekstra merke til hvor kjedelig bilparken i Norge egentlig er – på fargevalg. Du kan være sterkt svaksynt og likevel aldri være i tvil hvor A-Klassen står parkert utenfor butikken. Vi syns gulfargen, eller Sun Yellow som Mercedes kaller den, ser råtøff ut.

Firehjulsdrift er standard og fordeler drivkraften fra ren forhjulsdrift til helvariabel 50:50-fordeling. Vi skulle ønske 4Matic-systemet var vektet mer mot bakhjulene.

Sammen med sorte detaljer og takspoiler vil noen kanskje oppfatte den som harry, men det er jo bare moro...

Sammenlignet med en standard A-Klasse, er det faktisk ikke så mange eksteriørforskjeller på AMG-utgaven. Men så fort du huker av AMGs aerodynamikk-pakke, hjelper det på. Da får du viktige detaljer som den voksne hekkspoileren og «vinger» ved luftinntakene foran og på fangeren bak.

På innsiden oser det AMG. Performance-setene har gode justeringsmuligheter og fabelaktig sidestøtte. Det trengs dersom du utnytter potensialet i bilen!

Sport + blir nesten en regel fra denne posisjonen.

Ellers er rattet det samme som vi finner i flaggskipet GT 63 S. Det innebærer blant annet touchknapper hvor du enkelt kan justere både kjøreprogram, ESP-system og modus på girkassen.

Det er i det hele tatt hyggelig å sitte bak rattet her. Ambient-lysene, som kan stilles i 64 ulike farger, er selvsagt valgt i knall gul – for å sikre maks påskestemning underveis. Ja, til og med det digitale speedometeret er gult, når du velger sportmodus. Det er kult.

Bilen er elles utstyrt med en rekke førerassistentsystemer – som bidrar til at dette er en av de tryggeste bilene i klassen. Det kan du lese mer om her.

Hvordan er plassen?

Den er faktisk ganske så bra. Foran sitter to voksne godt, og det samme gjelder i baksetene. Så her kan du helt klart ta turen til fjells uten å være overnervøs for plassen.

Når det er sagt: A-Klasse er fortsatt ingen plassmester, men bagasjerommet har vokst sammenlignet forrige utgave. Nå svelger det unna 370 liter, i tillegg til at innlastingen har blitt bredere og enklere enn før.

Er du beskjeden, er ikke dette bilen for deg. Her må du regne med mange og lange blikk.

Går den bra?

Før møtet med A 35 må vi innrømme at vi var spent på bilen, sammenlignet med A 45 og dens 381 hk.

Nå er det riktignok en stund siden vi har kjørt A 45, men likevel syns vi ikke lillebror skuffer. Dette er 306 spreke hestekrefter, som jobber vakkert sammen med dobbeltcluch-kassen på sju trinn.

4,7 sekunder til 100 km/t er absolutt innafor – og mer enn nok til at gliset melder sin ankomst. Toppfarten er akkurat som på utgående A 45, begrenset til 250 km/t.

Du trenger ikke være bilinteressert for å legge merke til denne.

…og konklusjonen er?

Det er godt å kjenne på hvor mye entusiasme, kjøreglede og motorkraft man kan plassere i en liten bil som A-Klasse. Nye A 35 er den nye innstegsmodellen til AMG-universet, og den har aldri vært «billigere».

Mercedes-AMG A 35 Motor: 2-liter turbo, bensin

Effekt: 306 hk / 400 Nm

Forbruk: 0,73-0,74 liter/mil

0-100 km/t: 4,7 sek.

Toppfart: 250 km/t

Bagasjerom: 370 liter

Vekt: 1.605 kg

Pris fra: 652.900 kroner

Pris testbil: 855.390 kroner

Startprisen er nemlig 650.000 kroner, men som du sikkert gjetter – er det sjelden regnestykket ender der. Vår testbil har utstyr for solide 200.000 kroner – og ender på 855.390. Men da får du altså en fullspekket bil.

Vi kommer heller ikke unna å nevne totalopplevelsen bak rattet. Det er noe med kombinasjonen av kraftpakken, designet og det klasseledende interiøret – som gjør opplevelsen ganske så komplett.

Enten du vil kjøre aktivt i sport +, eller ta livet med ro i comfort. Bilen leverer på begge områder.

Det er egentlig fint lite å sette fingeren på i nye A 35. Det eneste må være tanken på at det snart kommer en ny A 45. Slik sett blir A 35 litt som å varme opp med fårikål lille julaften, når du vet at pinnekjøttet er like rundt hjørnet...

