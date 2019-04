Fransk gigantsatsing kan bli Kristoffs nye arbeidsgiver

Da TV 2s sykkelekspert møtte lagets sjef, Jean-René Bernaudeau, i forbindelse med Paris-Roubaix denne helga, var franskmannen nysgjerrig på den norske rytteren.

– Han vil ha folk som ikke bare er gode ryttere, men som også som har den rette personligheten. De må ha kjemi og han må kunne stole på rytteren. Han ønsket derfor å bli bedre kjent med Kristoff. Jeg mener Kristoff definitivt kan være en mann som passer godt inn der, sier Lauritzen.

Flere kan være på vei

Ubekreftede rykter i miljøet vil også ha det til at Total Direct Energie snuser på den franske vinnermaskinen Julian Alaphilippe fra Deceuninck Quick-Step.

– Det sies at de har signert Alaphilippe for fem år. Det viser i så fall at denne satsingen er langsiktig.

Når vi i tillegg vet at de fra før har det franske stjerneskuddet Lilian Calmejan i sine rekker, som vant en Tour de France-etappe i sin debut der i 2017, så kan dette virkelig være et lag å se opp for i fremtiden. Til sommeren har de sikret seg et såkalt wild card til Tour de France.

– Det er tydelig at Kristoff ikke er hundre prosent komfortabel der han er. Situasjonen hans ble snudd på hodet da en av verdens beste spurtere kom inn i laget. Kristoff har lyst til å være noe annet enn bare en opptrekker, selv om han får sjansen i klassikerne. Hvis han finner det rette laget, så kan det være en bra avslutning av hans karriere, selv om han fortsatt har en del år igjen av den, sier Dag Otto Lauritzen.

Men det er flere enn Total Direct Energie som skal være interessert i å sikre seg signaturen til Kristoff. TV 2 vet at noen av dem ønsker en rask avklaring, men reglene i sykkelsporten er slik at man uansett ikke har lov til å annonsere en overgang før etter 1. august.