Kritiserer RBK-ledelsen: – Jeg liker ikke det i det hele tatt

Eirik Horneland har fått mye kritikk etter at han tok over som RBK-trener. Klubbens tidligere midtbanesjef Bent Skammelsrud retter derimot pekefingeren mot styret og Stig Inge Bjørnebye.

– Når man vinner serien fire år på rad, kan man ikke kaste trenerne som skaffet de resultatene for å få til noe i løpet av tre år. Det stemmer ikke i mitt hode. Jeg trodde man ansatte en ny trener for å bli bedre, sukker Skammelsrud.

Treårs-planen

Det styret i RBK har sagt, er at Eirik Horneland ble ansatt for å få klubben til å bli bedre på sikt. Ifølge både styreleder Ivar Koteng og Bjørnebye har prosjektet en tidsramme på tre år.

– Fotball er så ferskvare som det går an å få det, og de signalene som sendes ut til folket nå, de irriterer. De ber om tålmodighet de neste tre årene ... jeg liker det ikke i det hele tatt, det blir så defensivt, sier Skammelsrud, og legger til:

– Grunnen til at de ønsker tid, må være for sin egen del og ingen andres. Det ender jo med at det blir 7000 på Lerkendal, og det er det vel ingen som ønsker.

Skammelsrud, som står med 416 kamper for RBK, mener at klubben er på vei i feil retning.

– Man har innprentet en stil i RBK i lang tid og det var ikke så mange år siden klubben skrev ned at de skulle spille 4-3-3. Det at man kaster dette for å få inn nye tanker, det synes jeg er meget spesielt. Det har ingenting med trenerne å gjøre, det handler om klubben, mener han.

Peker på styret

Etter fire seriegull på rad bestemte Rosenborg seg i fjor for å ta en annen retning, og valget falt da på Horneland. Skammelsrud synes ikke at det er riktig at det kun er han som får det glatte lag.

– Horneland og co. gjør den jobben de har kommet for å gjøre og den jobben de har blitt tilsatt, og jeg tror han gjør alt i han makter i hele verden for å få det til. Klubben har kjøpt deres ideer, men spørsmålet er hvordan de kan ansette en trener som har andre tanker og annen spillestil, sier 52-åringen, og får støtte av tidligere lagkamerat Steffen Iversen.

– Det er annerledes for Horneland å trene RBK. I Haugesund kunne han ligge bak og kontre, men i Rosenborg skal det vinnes og det skal vinnes attraktivt. Så langt i år har det vært katastrofe spillemessig og laget er ikke til å kjenne igjen. Det brenner litt under føttene til Horneland nå, men det er to andre som jobber i klubben som må ta sin del av skylda, sier Iversen bestemt, og sikter til Ivar Koteng og Stig Inge Bjørnebye.

Vil ha lokale unggutter

Iversen vant i sin tid fem seriemesterskap med RBK, og den gangen var trøndere en viktig del av lagets beholdning. I dag finner man kun to av den sorten i RBKs førsteellever.