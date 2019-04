En skilt mann som «flyttet hjem» til mor og far i ti måneder, har nå gått til sak mot sine egne foreldre.

Bakgrunnen er at foreldrene har destruert mannens gigantiske pornosamling. Det skriver den amerikanske tv-kanalen Fox News.

Det høyst uvanlige søksmålet skaper nå overskrifter verden over.

Destruerte 12 esker med porno

Da 40-åringen flyttet til en ny bopel i Indiana, ble han forferdet da foreldrene leverte flyttelasset:

Hele pornosamlingen hans – angivelig verdt 29.000 dollar (snaut 250.000 kroner) – var borte, skriver New York Times.

Foreldrene fant nemlig tolv fulle esker med blåfilm og to esker med sex-leketøy blant sønnens eiendeler.

De var bekymret for sønnens livsstil, og bestemte seg for å «hjelpe ham» ved å destruere hele samlingen.

Fox News har fått tilgang til e-poster mellom familiemedlemmene, og der innrømmer foreldrene at de har ødelagt samlingen, som ifølge New York Times inneholdt titler som «Frisky Business» og «Big Bad Grannys».

Sønnen svarer at foreldrene burde gitt ham beskjed om at de hadde et problem med hans eiendeler.

– Da ville jeg ha flyttet med en gang. I stedet holdt dere munn og hevnet dere i etterkant, skriver han.

– For ditt eget beste

Mannens far svarer imidlertid at deres handlinger ble gjort i beste mening, for å hjelpe sønnen å få bukt med uvanen sin.

– Tro meg. Grunnen til at jeg ødela pornoen din var din egen mentale og følelsesmessige helse. Jeg ville ha gjort det samme om jeg hadde funnet et kilo kokain. Jeg håper du vil forstå, sier faren ifølge Fox News.

Sønnen har imidlertid ikke vært forståelsesfull og anmeldte forholdet til Ottawa Sheriff's Office. De valgte imidlertid å henlegge saken.

Derfor har sønnen nå valgt å saksøke sine egne foreldre for drøyt 86.000 dollar, noe som tilsvarer i overkant av 730.000 kroner – det tredobbelte av det samlingen var verdt, skriver New York Times.