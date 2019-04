Extinction Rebellion er en ny klimaopprørsgruppe som vokser over hele verden.

På sin norske Facebook-gruppe skriver gruppen at de mandag holdt et imaginært gravfølge i Oslo, for å sørge over «tapene forårsaket av sammenbruddet i verdens økosystem».

– Extinction Rebellion oppsto i England, vi er en folkebevegelse mot klimakrisen. Vi har tre krav; regjeringen må erkjenne klimakrisa, krav 2 er at klimautslippene må ned til null innen 2025 og krav tre er at et borgerråd må opprettes, sier Vjolla Emiri, talsperson for gruppen i Norge til TV 2.

Stor aksjon

Flere titalls mennesker deltok i gravfølget, som gikk opp langs Karl Johans gate, før de stanset utenfor Finansdepartementet.

Det var ikke søkt om tillatelse til mandagens demonstrasjon, og Emiri sier de ikke kommer til å søke om tillatelse i fremtiden.

Talspersonen er også hemmelighetsfull rundt når de tar til gatene neste gang.

– Dere kommer til å se mer til oss, det er bare kreativiteten som setter grenser. Vi trenger effektiv endring, og vi driver med fredelig sivil ulydighet, sier Emiri.

Også flere andre steder i Europa har gruppen hatt demonstrasjoner mandag, blant annet i Stockholm og London.

Fredag var det også demonstrasjoner en rekke steder, blant annet i Paris, og i Australia har de varslet at opprøret starter førstkommende fredag.

Tagget ned Shell

På Oxford Circus i London var mange møtt opp med plakater med budskap som «marsjer nå, eller svøm senere» og «Klimaforandringer er ikke en myte, slik kentaurer er» mandag.

Via sin egen Facebook-gruppe har også gruppen lagt ut video av at demonstranter tagger ned Shells kontrer i den britiske hovedstaden.

Videoen viser også hvordan en demonstrant sperrer inngangsdøren mens han roper sitt budskap.

Også lørdag 27. april er det varslet at de vil holde en demonstrasjon i Oslo.