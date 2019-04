Norsk hockeydommer trekker seg fra finalekamp etter hets

Se Frisk Asker – Storhamar klokken 18.30

Det skriver Norges Ishockeyforbund i en pressemelding mandag under tittelen «NIHF aksepterer ikke dommerhets».

Hansen skulle etter planen dømme kveldens oppgjør mellom Frisk Asker og Storhamar. Det vil han nå ikke gjøre.

– Jeg kan bekrefte at han trekker seg på grunn av presset som har vært på hans nærmeste familie og ham selv. Det er alvorlig. Det er ikke uvanlig at dommerne får kritikk for avgjørelser under kamp og etterpå, men her har det eskalert altfor langt og lengre enn vi kan akseptere, sier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

En annullering av et Storhamar-mål i den femte kampen er blant situasjonene som har skapt reaksjoner.

– Urovekkende

Ishockeyforbundet står på at avgjørelsen var korrekt.

– Vi aksepterer ikke hets av verken spillere eller dommere, og det er urovekkende at dette kommer fra vår egen hockeyfamilie i tillegg til engasjerte supportere, skriver Pettersen i pressemeldingen.

– Engasjement og følelser rundt dommeravgjørelser under kampene er en hverdag dommerne er trent til å tåle, og forberedt på. At dette engasjementet av enkelte flyttes ut av isen er urovekkende. Ut i fra dommerfaglige vurderinger og hensyntatt gjeldende reglement, er det konkludert fra NIHF side at den aktuelle annulleringen i finale 5 var korrekt og jeg er glad at annulleringen også sett i ettertid var riktig, sier ishockeypresidenten.

Det er foreløpig ikke klart hvem som dømmer mandagens oppgjør, som er det sjette i finaleserien som Frisk Asker leder 3-2.

– NIHF vil utnevne en ny hoveddommer til dagens finale 6. Prinsippet om at de beste dommerne tilgjengelig skal dømme de viktigste kampene vil fortsatt styre utnevnelsen, heter det i pressemeldingen fra hockeyforbundet.

– Hets og trusler er uakseptabelt

Storhamar-trener Fredrik Söderström kommenterer saken slik overfor Hamar Arbeiderblad: