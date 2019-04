Våren er en hyggelig tid. Sol, snøsmelting og hestehov i veikanten er aldri feil etter en lang og mørk vinter.



Også bilen bærer ofte preg av en lang vinter. Skitt, salt, trafikkfilm, støv og asfaltrester gjør den ofte til et sørgelig syn, om man ikke er flink med vintervasken. Det er det nemlig ikke alle som er...

– Ai, dette var ikke bra i det hele tatt, utbryter Circle Ks bilvask-ekspert, Anders Hagen.

Han har nettopp gått igjennom resultatene av en undersøkelse YouGovhar gjennomført for Circle K Norge blant 1.000 bileiere i Norge. Her kommer det fram at én av fire biler vaskes sjeldnere enn hver tredje måned.

Pertentlige Tesla-eiere

Tesla er samtidig - helt uoffisielt - Norges reneste bil. To av fem Tesla-eiere svarer at de vasker bilen ukentlig. På andreplass kommer Mazda, tett etterfulgt av Mercedes og Volvo.

Mens Kia-eierne er de som vasker bilen sin sjeldnest. fulgt av Citroen og Nissan i akkurat denne undersøkelsen.

– Vasking er en helt essensiell del av godt bilhold og bidrar til at verdien og levetiden til kjøretøyet forlenges. Hvis målet ditt er å redusere bilens levetid, så er det selvsagt greit å slurve med bilvasken. Dersom du derimot ønsker å forebygge rust og korrosjon, er den en god investering å vaske bilen minst én gang i måneden, sier Hagen, i en pressemelding.

I undersøkelsen svarer tre av fem at de ofte eller i blant har dårlig samvittighet fordi bilen er møkkete. Tre av fire svarer at de vasker bilen for at den skal være ren og pen. Halvparten oppgir at de vasker bilen for å unngå rust.

Nei – dette må du ikke gjøre!

Det er lurt å velge et program som tilbyr både avfetting og polering, sier bilvaskekspert Anders Hagen i Circle K Norge. Foto: Johnny Syversen

Avfetting viktig om våren

Hagen forteller at bilen blir påført mye skitt fra salt, asfaltstøv, møkkete smeltevann i overgangen mellom vinter og vår. Han anbefaler alle bileiere å stelle litt ekstra med bilen denne påsken.

– Avfetting er viktig på denne tiden av året. Skur for all del ikke bare i vei med en svamp. Da risikerer du å gni smuss, asfalt og salt inn i lakken, noe som i neste omgang betyr rust, understreker han.

Slik gjør du bilen klar til våren: Fjern salt og asfaltrester som har festet seg på lakk og understell.



Vask vinduene slik at du ser godt ved lav og skarp vårsol. Rene ruter og lykter er viktig for sikkerheten.



Vask bilen minst én gang i måneden, oftere om bilen blir svært mye i bruk.



Dersom bilen er svært skitten utvendig, er det lurt å spraye bilen med avfettingsspray før bilvasken starter.



Bruk låsolje på alle låser og silikon på gummilister dersom det er risiko for minusgrader.



Polering av bilen gir ekstra beskyttelse for lakken.

Bilvask-eksperten anbefaler å først påføre et avfettings-middel,deretter å spyle bilen grundig slik at lakken blir fri for salt, asfalt og smuss. Deretter sjamponerer du bilen.

– På denne tiden av året er det viktig å sjamponere hele bilen. På felgene kan du bruke felgrens som er spesiallaget for å løse opp bremsestøv og annen skitt. Når du er ferdig, kan du polere lakken,slik at skitten ikke fester seg så godt Poleringen forlenger lakkens glans og bilens levetid, sier Hagen.

Hørt den om han som glemte å lukke takluka på Mercedesen..?

Pass på gradestokken

Mens én av tre sverger til egen vask, velger tre av fem å vaske bilen på stasjon eller i vaskehall.

– Velger du å la en vaskemaskin gjøre jobben bør du velge et program som inneholder avfetting og polering. Dette er spesielt viktig dersom du ikke vasker bilen så ofte, sier Hagen.Han ber bileiere være ekstra oppmerksomme i minusgrader.

– Kulde og våt bil er ingen god kombinasjon, i så fall bør du vaske innendørs. Husk også å bruke silikon på dørlister og låsolje på alle låser dersom du frykter at det skal bli kuldegrader, råder Hagen helt til slutt.

