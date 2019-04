Da Kevin De Bruyne ble hentet til Chelsea på Deadline Day i januar i 2012, ble den belgiske midtbanespilleren omtalt som et langtidsprosjekt for klubben.

Daværende manager André Villas-Boas la ikke skjul på at det var klubbens avgjørelse å hente den lovende unggutten, som ble sendt på lån til Werder Bremen et halvår senere.

Da De Bruyne returnerte til Chelsea etter suksess i Bundesliga året senere, hadde det skjedd endringer. Villas-Boas var historie, José Mourinho hadde gjort sin retur.

– Da jeg kom tilbake til Chelsea, ville noen tyske klubber signere meg. Klopp ønsket at jeg skulle komme til Borussia Dortmund, og de spilte en fotball som jeg likte. Så jeg tenkte at Chelsea kanskje ville at jeg skulle dra. Men så tekstet Mourinho meg: "Du blir værende. Jeg vil at du skal være en del av laget", skriver De Bruyne i Players Tribune.

I det åpenhjertige innlegget forteller De Bruyne blant annet om forholdet til Raheem Sterling, den krevende veien mot toppen, blygheten og hvorfor han elsker livet i Manchester City under Pep Guardiola. Men tilbake til Chelsea og forholdet til José Mourinho - et forhold britisk presse spekulerte i at var meget anstrengt.

– Sannheten er at jeg bare snakket med ham to ganger, skriver De Bruyne.

Etter returen fra tysk fotball leverte De Bruyne det han selv omtaler som en ok sesongoppkjøring med Chelsea. Men så begynte motgangen. Uten forklaring ble han plassert på benken og fikk ikke spille. Det fortsatte da Premier League-sesongen ble sparket i gang.

De Bruyne fikk kun tre innhopp i både ligaen og Champions League, tre fra start i ligacupen. I desember 2013 fikk belgieren dødskysset av Mourinho.

– José kalte meg inn på kontoret hans i desember, og det var trolig det andre store livsforandrende øyeblikket mitt. Han hadde noen papirer og sa "én assist. Null mål. Ti gjenvinninger". Det tok meg ett minutt å skjønne hva han gjorde, skriver De Bruyne, som forsvarte seg med at de andre spillerne hadde flere kamper å vise seg frem på.

Belgieren sier også at de snakket om nye utlån, for med Eden Hazard, Willian, Oscar, Mata og André Schürrle i stallen var veien til startelleveren lang.

– Jeg var helt ærlig, og jeg sa: "Jeg føler ikke at klubben ønsker å ha meg her. Jeg vil spille fotball. Jeg vil heller at du selger meg, skriver De Bruyne.

Og det ble også enden på visen. De Bruyne ble solgt til Wolfsburg for dobbel pris av det han var blitt hentet for.

Den begavede belgieren har vist sitt potensial og regnes som en av verdens aller beste midtbanespillere. Til tross for en brokete sesong preget av skader er De Bruyne regnet som en sentral del i Guardiolas Manchester City-mannskap som kjemper om å vinne fire titler denne sesongen.