Politiet i Sør-Øst fikk melding via AMK om en alvorlig snøscooterulykke i Telemark klokken 10.12.

Operasjonsleder André Kråkenes sier til TV 2 klokken 12 at mannen er bekreftet omkommet.

– Vi har politimannskaper på vei inn med helikopter. Per nå har vi svært få opplysninger om foranledningen, sier Kråkenes.

Vedkommende som meldte ifra om ulykken er flydd til sykehus. Ifølge Kråkenes er personen letter skadd.

– Melder var angivelig sammen med den avdøde da ulykken skjedde. Vedkommende vil bli avhørt senere, sier operasjonslederen.

Dårlige kommunikasjonsforhold gjorde at varslingen til politiet måtte gå via tre ledd. Politiet har derfor foreløpig ikke oversikt over når ulykke skjedde.

Pårørende er ikke varslet.