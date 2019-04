Blir lamslått når de ser sin nye hage: – Åh, herre min skaper!

I et eldre boligstrøk finnes en svært forfallen hage. Den har nok en gang vært vakker, og tidligere eiere har hatt store planer. Men når jeg kommer dit er den i en sørgelig forfatning.

Eiendommen har nå fått nye eiere og de vil svært gjerne få hagen i stand igjen.

De ønsker seg en sjarmerende hage som er noenlunde grei å stelle – og som er lett å bruke.

Mange rom

Hagen har mange rom oppdelt med gamle gråsteinsmurer og diverse søyler.

Det finnes en delvis overbygd plass rett utenfor balkongdøren, og en hellelagt plass foran der igjen.

På siden av huset er det to hagerom med steinsøyler, og øverst i hagen ligger et forfallent hønsehus. Her er det bare å ta frem tegnearket!

Min plan

Jeg ønsker å bevare sjarmen ved denne hagen, alle de gamle steinmurene og de fine små rommene. Videre vil jeg gjenbruke det som er av brukbare skiferheller, og ellers knytte de ulike områdene sammen med hverandre ved hjelp av terrassegulv.

Håpet er at gammelt og nytt skal gli sammen på en fin måte.

Den hvite muren ut fra husveggen er i dårlig forfatning. Her vil jeg bygge ny mur i lecablokker, for så å lage to buede pergolatak. Det ene, ved balkongdøren, skal får tett tak, og det andre skal være åpent slik at det med tiden kan huse ulike klatreplanter.

PRODUKTLISTE: Se hvilke materialer som ble brukt da Tid for Hage lagde uteområdet.

FØR: Hagen var svært forfalt, men hadde mange spennende detaljer, som ulike gråsteinsmurer og søyler. Foto: Pandora Film/ TV 2

Pergolabuene

Buene får vi laget hos smeden, og Andreas montrer det hele sammen ved hjelp av sortlakkerte bjelker og stendere. Det var vanskelig å regne ut størrelse og krumming på stålstengene, samt hvordan vi skulle få festet det hele, men det gikk til slutt! Stålstengene ble galvanisert og deretter malt med sort bengalakk.

På det buede taket ved balkongdøren festet vi et transparent tak i plast, dermed blir dette en liten tørr terrasse.

ETTER: Buede pergolatak over de nye uteplassene. Foto: Pandora Film/ TV 2

Hønsehuset

Hønsehuset vil jeg gjerne gjøre om til et lite hagehus med utgang til den lille plassen foran. For at det skal få en brukbar størrelse må det utvides, og vi får byggetillatelse fra myndighetene til å utføre endringen.

Det gamle treverket blir revet, murene bygges på, og det støpes nytt gulv. I front blir det satt inn dobbel glassdør og vinduer, og i taket monterer vi tre takvinduer.

Slik blir dette et røft og sjarmerende rom med masse lys, velegnet for planter og opphold.

UTESTUE: Det gamle hønsehuset ble etter påbygging til en trivelig utestue. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gulv og murer

Vi samlet sammen de største og beste hellene som fantes i hagen for å gjenbruke dem på den fremste plassen. Her ble gamle heller tatt opp, underlaget renset for jord og ugress, og ny sand lagt på slik at hellene kunne legges ordentlig. Einar fikk ansvaret for puslespillet, og lagde et nydelig gulv som vil vare i mange, mange år.