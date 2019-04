– Horneland minner om David Moyes

TV 2-ekspert Jesper Mathisen sammenligner Rosenborgs trener Eirkk Horneland med Manchester Uniteds tidligere manager David Moyes.

Moyes erstattet som kjent Sir Alex Ferguson i Manchester United i 2013, men fikk sparken etter ti måneder i sjefsstolen.

– Dette minner litt om David Moyes da han kom til Manchester United. Eirik Horneland er en hardtarbeidende trener som kom fra en mindre klubb med en enkel filosofi, og til en langt større klubb sammenlignet med den forrige, hvor det er helt andre krav og man blir slukt av omgivelsene. Det er en hel gjeng med stjernespillere i Rosenborg, som det var i United, som har tjent masse penger. Men har de den samme sulten? Er de litt mette? Er de litt ferdige og på vei ned? Horneland har en stor utfordring på Lerkendal nå, sier Mathisen.

KLAR TALE: Ekspertkommentator i TV2 Jesper Mathisen sammenligner Eirik Horneland med David Moyes. Foto: Åserud, Lise

– Men det er ikke bare Horneland som er problemet, se blant annet på det som har skjedd med tanke på spillerlogistikken de siste årene. Rosenborg har en stor utfordring med tanke på å komme tilbake der de vil være, slår han fast.

TIDLIGERE UNITED-SJEF: David Moyes. Foto: Kirsty Wigglesworth

Mathisen tror Horneland risikerer sparken om kort tid dersom de svake resultatene fortsetter.

– Hvis dette fortsetter, så kan tiden til Horneland i RBK fort være over. De har omtrent samme tropp som vant serien flere år på rad, men akkurat nå er de milevis unna der de bør være. Horneland har en spillerstall som ikke passer med måten han vil spille på. De må sette seg ned og finne ut hvordan de vil spille sammen, om de er gode nok, eller gidder å spille, mener han.

Kjernen: – Får vondt i hjertet

Rosenborgs supporterklubb Kjernen er naturlig nok ikke fornøyd med den svake sesongstarten til de regjerende seriemesterne.

– Vi hater den dårlige sesongstarten, får vondt i hjertet og gremmes over alt laget vårt ikke får til! Selv om vi i fjor hadde to poeng på samme tid er årets start en lidelse for oss supportere! Det er tydelig at laget ikke får til det de prøver på, og både manglende samhandlig, presisjon og kamplyst preger for store deler av kampene, sier medietalsmann Espen Viken til TV 2 Sporten.

Viken mener imidlertid fremdeles at Eirik Horneland er rett mann for Rosenborg, og tror prosjektet til den nye treneren vil ta tid.

– Eirik Horneland er vår trener og skal få laget på skinnene igjen! Å lykkes i Europa tar tid, og hvis RBK i løpet av tre år nå får til noe som varmer, er det helt innafor! Å få ut makspotensial tar tid, men vi tar også alle gylne øyeblikk på veien fram dit, konstaterer Viken.