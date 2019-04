50 mennesker ble drept da Tarrant åpnet ild mot to moskeer på New Zealand 15. mars.

Firebarnsfaren Wasseim Alsati var på vei til Al Noor-moskeen med sin yngste datter Alen, da terroristen kom gående ut og skjøt dem begge.

Alvorlige hodeskader

Faren fortalte til Daily Mail Australia at den siktede mannen i 20-årene siktet våpenet sitt mot hodet til femåringen, til tross for hans iherdige forsøk på å beskytte datteren.

– Han skjøt henne også i foten. Deretter ble jeg skutt i magen og rumpa, fortalte faren til avisen.

Datteren fikk alvorlige hodeskader, og våknet fra koma for kun fem dager siden. Familien vet ikke hvor alvorlig skader femåringen har fått.

– Hun gjør fremskritt hver dag, men på dette stadiet kan hun hverken prate eller se. Hun har begynt å si noen ord, og hun gjenkjenner morens stemme, sier faren ifølge Sky News.

– Skikkelig sint

I en video fra sykesengen sier faren at det vil ta seks måneder før de vet omfanget av femåringens skader.

– Hun kan ikke se oss eller høre oss. Jeg vet ikke om hun er varm eller kald, sier Alsati.

Den 28 år gamle australieren Brenton Tarrant har blitt siktet for 50 drap. Én måned etter angrepet sier Alsati at han ikke er sint for at terroristen skjøt ham.

– Men jeg er skikkelig sint over at han skjøt datteren min. Jeg kan til en viss grad forstå hatet mot muslimer, men det gir han ingen rett til å skyte barn, sier faren.

Han ligger selv innlagt på sykehus med skuddskader i hoftene, og klarer foreløpig ikke gå. Det er derfor opprettet en innsamlingsaksjon hvor pengene skal gå til å dekke sykehusutgiftene til Alen.

Foreløpig er det samlet inn over 260.000 kroner.