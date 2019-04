Jami (42) tok skjønnhets- behandlingen «alle» vil ha – brøt sammen da hun så seg i speilet

Seniorrådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet sier til TV 2 at det norske regelverket retter seg mot produktene og forbrukernes sikkerhet.

– Vi har Kosmetikklova med følgende formål: «Formålet med lova er å medverke til at kosmetikk, kroppspleieprodukt og andre produkt som er omfatta av lova er helsemessig sikre for menneske og dyr,» sier hun.

Hun forteller at semipermanent sminke, altså kosmetisk tatovering, faller under forskriften «Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt».

– Mattilsynet fører tilsyn med produktenes sikkerhet. At det som importeres, produseres og distribueres er trygt. Vi er i denne forbindelse også ute hos aktørene som bruker produktene i sine virksomheter, men har fokus på produktet og om det er i henhold til regelverket, sier Lyrån.

Og:

– Det vil blant annet si om det er trygt og om de har kompetanse om produktene og lovgivningen. Det er viktig at aktørene har system på at produktene er lovlige, for eksempel at det brukes produkter med godkjente fargestoffer. Og det er viktig at aktørene kjenner til regelverket som Mattilsynet forvalter.

Hun viser til «Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v».

I forskriften kan en ikke finne krev om kompetanse, men at «den som utøver virksomheten, plikter å gi informasjon til tjenestemottaker om risikoen for infeksjoner, blødninger, allergiske reaksjoner og liknende».

Lyrån sier at det er Fylkesmannen og kommunene som fører tilsyn etter denne forskriften.

I grenseland

Snorre Mannskow Sollid er assistende helse- og sosialdirektør i Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Han medgir at regelverket er ullent, og sier at Fylkesmannen vanligvis ikke fører tilsyn med skjønnhetssalonger som tilbyr for eksempel microblading.

– Semipermanent tatovering er i grenseland. Vi fører tilsyn med det som normalt er helsehjelp, og så er da spørsmålet om hva som er helsehjelp, sier han til TV 2.

Videre sier han at Fylkesmannen har hatt tilfeller av semipermanent tatovering til behandling, men at dette ikke er noe de vanligvis jobber med.

– Vi tar det fra sak til sak, men først og fremst er vi en tilsynsmyndighet for det som normalt regnes som helsehjelp, sier han.