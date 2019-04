Siv (51) er én av mange som gruer seg til påske: – Jeg ga bort dattera mi for et skudd med heroin

I oppveksten var Siv Løvland en av de mest lovende håndballspillerne på laget i Kristiansand.

På en håndballturnering tok hun valget som skulle endre livet hennes totalt.

– Det er ofte sånn det blir på håndballturneringer, at man er ute og fester litt. Vi var ute og møtte noen gutter. Da prøvde jeg å røyke hasj for første gang.

Ble stengt ute av miljøet

Treneren fikk nyss om narkotikabruken, og skrev hjem til foreldrene til Løvland.

– Han skrev «Siv går sammen med sprøytenarkomaner». Jeg visste ikke hva det betød en gang, sier hun i mandagens episode.

Det skulle hun imidlertid snart få vite. For da hun ble stengt ute av håndballmiljøet, åpnet dørene seg til et nytt miljø; det på gata.

– Da jeg var 17 år hadde jeg allerede prøvet heroin. På 1-2-3 hadde jeg prøvd alt mulig.

Valgte rus foran familie

Da Løvland var i behandling for rusavhengigheten fikk hun en datter. Hun var rusfri gjennom hele graviditeten, men dessverre varte dette bare ett år.

– Barnefaren kom tilbake, og da skulle jeg ta vare på ham også. Jeg skjønte hva som skulle skje. Han ville ha dop. Siden Kristiansand var min arena og jeg kjente folk der, skulle jeg fikse dopet. Så tenkte jeg at dette var for husfredens skyld. Jeg ordnet for ham for å få fred. Til slutt sa jeg at jeg ville ha noe selv. Da Begynte det, forteller Løvland.

Hun gikk selv og sa ifra at hun trengte hjelp, og fikk beskjed om at hun kunne være en uke på avrusing. Imens skulle moren passe på ungen, og hun kunne hente henne etter én uke.

– Men jeg stakk etter ett døgn. Jeg måtte ut å ha meg en dose med heroin. Du kan nesten si at jeg ga bort dattera mi for et skudd heroin, når jeg setter det på spissen. Det gjør vondt i hele meg når jeg snakker om dette.

Løvland visste at hun ikke kunne ta vare på datteren selv, men da hun valgte å gi bort barnet sitt raknet verden sammen.

– Etter det ruste jeg meg bare bort. Jeg ble fengslet og det gikk nedover.

Hun ønsket ikke å ha kontakt med datteren før hun fikk kontroll på livet, og ventet derfor 16 år.

– Jeg har kontakt med henne nå, men jeg håper at det blir bedre etterhvert.

Tøff tid

Sørlendingen, som også var å se i TV 2-programmet Petter uteligger, har vært døden nær flere ganger. Hun slet med lav blodprosent og fikk derfor tre liter nytt blod av legene, som ikke kunne fatte hvordan hun fortsatt levde.

Etter legenes hjelp bestemte hun seg for å gi et liv som rusfri et nytt forsøk.