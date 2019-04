Mener Norwegians sminke- og kleskrav kan være ulovlig

VG har fått tilgang til Norwegians 22 sider lange regelverk, som tar for seg hvordan personalet skal se ut og hvordan uniformen skal være.

I regelverket er det krav om at kvinner bruker sminke og sko med en hæl på minimum to centimeter.

Menn får ikke lov til å bruke sminke i det hele tatt. De får heller ikke ha lange negler, neglelakk eller ørepynt, ifølge avisen.

– Basert på det som har kommet fram i VGs oppslag er det ikke vanskelig å være enig i at Norwegians reglement kan virke gammeldags og lite i tiden, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til TV 2.



Regelverket kan være i strid med loven.

– Sminkekrav og krav om sko med hæler utelukkende for kvinner er forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Det kan dermed rammes av loven. Det dreier seg altså om utseendemessig krav til kvinner for å utføre en jobb. , slår Bjurstrøm fast.



Saken må eventuelt avklares i Diskrimineringsnemnda.

– Det kan argumenteres for at mer generelle krav om velpleidhet, som også gjelder for menn, er noe annet enn et påbud om sminke og høye hæler. Den konkrete vurderingen og avveiningen i saken er det imidlertid Diskrimineringsnemnda som eventuelt må gjøre. Spørsmålet om sminke og sko med hæler har ikke blitt vurdert opp mot loven før, sier likestillingsombudet.

– Unorsk

– Dette fremstår som litt sært, gammeldags og rett og slett litt unorsk av Norwegian. De fleste er nok kommet lenger i likestillingslandet Norge i 2019, sier statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet Jan-Christian Kolstø til TV 2.

Han ber Norwegian tenke nøye gjennom hvilke signaler de sender til sine ansatte og til offentligheten når det gjelder likestilling.

KRITISK: Statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet Jan-Christian Kolstø. Foto: NTB

– Kanskje Norwegian også burde ha litt større tillit til sine egne ansatte? Jeg tror de er profesjonelle nok til å vurdere selv hva som kreves for å utføre jobben sin på en gode måte uten et så pass langt og detaljert regelverk med både sminkepålegg, sminkeforbud og detaljregulering av kvinners fottøy, sier Trine Skei Grandes rådgiver og statssekretær.

Han mener det er åpenbart at Norwegian har en vei å gå når det kommer til likestilling.

– Menn og kvinner skal likebehandles når de gjør den samme jobben. Her har Norwegian tydeligvis et stykke å gå når det kommer til likestilling. Jeg håper at de ansatte og Norwegian kan finne en løsning på dette som ivaretar alle parter, som er litt mer i tråd med tiden og som utviser litt mer tillit til de ansatte, sier Kolstø.