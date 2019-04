15. april trådde bålforbudet nok en gang i kraft. Til 15. september er det normalt ikke tillatt å gjøre opp ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette innebærer både tenning av bål og grill – inkludert engangsgrill.

Derimot kan kommunene gjennom en lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom forholdene tilsier det. Dette vil si at også publikum kan ta egne vurderinger.

Det er Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk Brannforening, svært skeptisk til.

– Slik som klimaet utvikler seg kan man stille seg spørsmål om hvor klokt det er å bevare friheten til å gjøre egne vurderinger. Enkelte ganger ser vi at personlige vurderinger bryter med aktsomhetskravet som ligger i brannvernlovgivningen, sier han til TV 2.

Økning i antall skogbranner

Søtorp hevder at engangsgrill ikke er et produkt som egner seg i skog og mark, og påpeker at de ser en økning i antall branner under forbudstiden.

ADVARER: Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, advarer publikum om ta i bruk ild under forbudet, selv i godkjente områder. Foto: Norsk brannvernforening

– Særlig under bråtebrenning er det ikke uvanlig at brannen kommer ut av kontroll. Vi har også en rekke eksempler på privatpersoner som har forårsaket brann med uklok bruk av utegrill. Her er ofte engangsgrillene overrepresentert, da mange etterlater grillene ulmende, sier Søtorp.

Loven tilsier at det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Ifølge Søtorp innebærer dette kun snødekte områder eller svaberg langt unna tør vegetasjon. Likevel anbefaler han publikum om å bytte ut ilden med alternative metoder i tiden fremover.

– Ta heller med en termos med varmt vann og pølser. Svært mange plasser er så tørre at aktiviteter som er lovlige ikke kan eller bør gjennomføres. Mitt beste råd er å la være.

Stor skogbrannfare

Samme dag som bålforbudet trer i kraft, melder Meteorologisk institutt at det er skogbrannfare over nesten hele landet, der gult varsel betyr fare, mens oransje indikerer stor fare.

Skogbrannfaren på Østlandet er stort sett konstant gul, mens flere steder både i Akershus, Oslo, Oppland, Hedmark, Buskerud og Aust-Agder har fargen oransje.

Sjekk dette før du tenner bål Følg med på skogbrannfaren:

I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meteorologisk Institutt på yr.no. Merk at det kan være store lokale variasjoner. Før du tenner bålet:

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister med fare for brannspredning over store avstander (papir, bartre, lyng og lignende). Slokkingen:

Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. Forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart. Kilde: Brannvernforeningen.no

Også på Vestlandet er det dager framover med stor fare for skogbrann både i Rogaland, Hordaland og i Møre og Romsdal.

Resten av Sør-Norge er gul-listet, mens det bare er i Nord-Norge det ikke er skogbrannfare.

Per 11. april viser tallene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det allerede er registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark hittil i år.

Er det skogbrannfare i ditt området? Se hele oversikten her.

(NTB / TV 2)