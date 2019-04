En ansatt på puben Otto's på Finnsnes i Lenvik kommune i Troms la forleden ut et innlegg på deres Facebook-side.

Personen ønsket å informere sine gjester om alle de gjenglemte kortene som lå igjen, og bestemte seg for å legge ut et bilde av kortene på siden med over 3000 likerklikk.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

Glemte vesentlige detaljer

Men det var flere vesentlige detaljer vedkommende ikke hadde tenkt over.

På bilde av de gjenglemte kortene kunne man nemlig se navn, bilde, kontonummer og personnummer.

Eier av puben, Frank Otto Berntsen, ble først opplyst om innlegget da Nordlys tok kontakt.

– En ansatt la ut dette i god tro, slik at eierne kunne hente korta. Da det ble kjent ble det fjernet, sier Berntsen til TV 2.

Raskt slettet

Ifølge avisen er puben, som ble etablert i 1989, en legende i utelivet på Finnsnes.

Berntsen hevder at innlegget ble fjernet etter 8-10 minutter.

– Den er fjernet. Tanken har vært å være hyggelig, men det er selvfølgelig ikke rett. Alt skal læres. Noen har vært litt ivrig, uttalte han til avisen kort tid etter han ble gjort oppmerksom på innlegget.

Flere rakk å reagere på innlegget i løpet av den korte tiden det lå ute.

«Herregud. Personnummer, kortnummer osv. Rett på netthandelen», skriver en Facebook-bruker. En annen person skriver: «Ka i jessu navn e det dåkker driv på med!?».

Berntsen sier til TV 2 at han ikke har fått noen særlige reaksjoner på innlegget.